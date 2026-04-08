Emil Boc, mesaj emoționant transmis după moartea lui Mircea Lucescu!

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori români, a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

Emil Boc și Mircea Lucescu / Foto: Emil Boc Facebook

Mircea Lucescu era internat în stare critică la Spitalul Universitar de Urgență din București după ce a suferit un preinfarct miocardic acut.

Starea sa de sănătate s-a agravat în ultimele zile, fiind în comă indusă și conectat la aparate în ultimele clipe de viață. În cursul zilei de marți, reprezentanții Spitalului au declarat decesul celui mai titrat antrenor român din istorie.

Printre cei care au reacționat după decesul antrenorului s-a numărat și Emil Boc, care a rememorat întâlnirile pe care le-a avut cu Lucescu.

„Drum lin printre îngeri, Mircea Lucescu. Un om mare. Un caracter rar. Nu a fost doar un fotbalist sau un antrenor. A fost o școală. O lecție de viață.

Am avut onoarea să îl întâlnesc. De fiecare dată, aceeași liniște. Aceeași modestie. Același echilibru. Același profesionist. Același patriot neclintit .Un lider fără zgomot. Un profesionist fără compromisuri.

Un om cu suflet. A iubit România. Profund. Demn. Fără condiții. Oriunde a fost, a dus cu el numele țării. Și l-a ridicat.

A construit oameni. A inspirat generații. A lăsat în urmă mai mult decât trofee. A lăsat valori.

Astăzi, fotbalul este mai sărac. Dar noi suntem mai bogați pentru că l-am avut. Respect. Recunoștință. Memorie vie. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis edilul Clujului pe pagina personală de Facebook.

