Un cadavru de animal în descompunere a fost găsit lângă un ponton la Lacul Beliș

Un cadavru de animal aflat în stare avansată de descompunere a fost descoperit zilele trecute pe malul Lacului Beliș, într-o zonă accesibilă publicului.

Cadavrul animalului descoperit pe malul Lacului Beliș, într-o zonă frecventată de turiști, a fost semnalat de voluntarii unui ONG de mediu, care cer intervenția urgentă a autorităților. Foto: Facebook / Clujul Civic / OPMCB

Un animal mort, aflat într-o stare avansată de descompunere, a fost găsit în urmă cu câteva zile pe malul Lacului Beliș, într-o zonă accesibilă publicului, de către voluntarii Organizației pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului, aflați în teren pentru activități de monitorizare ecologică. Situația a fost semnalată public de ONG printr-o postare distribuită pe grupul de Facebook „Clujul Civic”, unde organizația a publicat imagini și detalii despre incident, cerând intervenția urgentă a autorităților competente. Cadavrul se afla în apă, în zona unui ponton de pe lac, foarte aproape de mal, într-un loc frecventat de turiști și localnici. Potrivit reprezentanților ONG-ului, starea în care se află animalul este una de degradare avansată, fiind vizibile inclusiv găuri în țesuturi, posibil cauzate de procesul de descompunere și de apariția larvelor.

Reprezentanții organizației avertizează că există riscul real ca rămășițele să fie trase în apă mai adâncă sau să continue să se descompună la marginea lacului, ceea ce ar putea genera probleme de igienă, poluare și sănătate publică.

Suspiciuni că animalul ar proveni de la o stână din Mărgău

Potrivit estimărilor ONG-ului, animalul ar putea proveni dintr-o zonă apropiată, posibil de la o stână din comuna Mărgău, fiind purtat de apă până în lac. Organizația subliniază că tocmai de aceea este necesară clarificarea rapidă a provenienței animalului și stabilirea responsabilităților privind ridicarea cadavrului și verificările ulterioare.

Trei primării, DSP și DSVSA, chemate să intervină

Prin mesajul transmis public, ONG-ul solicită intervenția imediată a Primăriei Beliș, Primăriei Mărgău și Primăriei Râșca, precum și a Direcției de Sănătate Publică, pentru evaluarea riscului sanitar generat de menținerea cadavrului în apă sau pe mal. Totodată, reprezentanții OPMCB cer implicarea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), care ar urma să verifice proveniența animalului, cauza decesului și eventuale indicii privind abandonul, maltratarea sau alte circumstanțe suspecte.

Descoperirea, făcută în timpul unui proiect de monitorizare ecologică

Voluntarii se aflau în zonă pentru monitorizarea deșeurilor și a problemelor de mediu de pe lac, în cadrul proiectului „Apa e Viață: Educație și Acțiune Legală pentru Protecția Zonelor Umede”, parte din programul „Cu Apele Curate”. Potrivit organizației, deși proiectul vizează în principal reducerea poluării cu plastic a apelor, situația descoperită pe lacul Beliș nu putea fi ignorată.

