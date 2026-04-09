Emmanuel Macron cere extinderea armistițiului și în Liban: „Aceste atacuri amenință direct menținerea încetării focului!”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a solicitat extinderea armistițiului convenit între Statele Unite și Iran și asupra Libanului, susținând că acest lucru este esențial pentru ca acordul să fie „credibil și de durată”.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a solicitat extinderea armistițiului convenit între Statele Unite și Iran și asupra Libanului.

Liderul de la Elysee a anunțat că a purtat discuții atât cu președintele american Donald Trump și cu președintele iranian Massoud Pezeshkian, cât și cu oficialii libanezi, pentru a transmite poziția Franței privind escaladarea violențelor. „Am avut o convorbire cu președintele libanez Joseph Aoun, precum și cu prim-ministrul Nawaf Salam. Le-am exprimat întreaga solidaritate a Franței în fața loviturilor nediscriminatorii lansate de Israel în Liban astăzi, care au provocat numeroase victime civile. Le condamnăm cu cea mai mare fermitate”, a transmis Macron într-o postare pe platforma X, conform ziare.com.

Președintele francez a avertizat că atacurile recente pun în pericol încetarea focului negociată la nivel regional și a subliniat că Libanul trebuie inclus în orice acord de stabilizare. „Aceste atacuri amenință în mod direct menținerea armistițiului care tocmai a fost convenit. Libanul trebuie, în mod imperativ, să facă parte din acesta”, a declarat șeful statului francez.

Franța susține dezarmarea Hezbollah și suveranitatea Libanului

Macron a reafirmat sprijinul Franței pentru autoritățile de la Beirut și pentru planul de consolidare a controlului statului asupra întregului teritoriu libanez. „Am reafirmat necesitatea de a proteja integritatea teritorială a Libanului și determinarea Franței de a sprijini eforturile autorităților libaneze pentru suveranitatea țării și pentru implementarea planului de dezarmare a Hezbollah”, a mai transmis acesta.

Bilanț provizoriu, sute de victime în Liban

Potrivit Ministerului Libanez al Sănătății, atacurile israeliene desfășurate miercuri pe teritoriul Libanului s-au soldat cu cel puțin 182 de morți și 890 de răniți, bilanțul fiind unul provizoriu.

