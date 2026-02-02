Gigi Becali a pus ochii pe un fotbalist de la „U” Cluj: „E super jucător! Nu cred că-l pot lua”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, vrea să își întărească echipa cu un jucător de la Universitatea Cluj.

Omul de afaceri a urmărit meciul dintre Rapid și „U” Cluj și a rămas impresionat de Oucasse Mendy, jucător transferat în această iarnă de gruparea ardeleană.

Atacantul francez a intrat pe teren în minutul 58, în locul lui Andrei Gheorghiță, și a schimbat soarta meciului. Mai întâi a deschis scorul în urma unei lovituri de colț, apoi a scos penalty-ul din care Dan Nistor a închis tabela.

Evoluția sa l-a impresionat pe Becali, care și-a recunoscut imediat admirația față de fotbalistul crescut la academia celor de la Marseille.

„Am mai văzut eu un jucător, de la „U” Cluj. Mendy ăla, da! A dat gol, a scos 11 metri. E super jucător Mendy ăsta. Am văzut, dar nu cred că poți lua de la ei.

În play-off mi-e frică cel mai mult… Eu cred că „U” Cluj va fi pe locul 4, noi pe 5. Au forță, au jucători puternici, care au curaj, bărbați, pasează, se luptă.

Rapid nu a avut nicio ocazie de gol, jucând acasă. Singurul lucru ce nu au cei de la „U” Cluj…un atacant, unul care să o bage în poartă”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.

Mendy a evoluat ultima dată în Belgia, la RAAL La Louviere. Extrema dreapta și-a început cariera la academia celor de la Marseille, iar apoi a mai trecut pe la Montpellier, Marignane și Martigues.

Mendy a fost și pe placul conducerii

Nu doar Becali a remarcat evoluția lui Mendy din meciul disputat sâmbătă seara. Radu Constantea, președintele clubului, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui.

„Obiectivul nostru a fost să aducem doi jucători în acea zonă, am fără Lukic, fără Postolachi, am considerat că e nevoie să întărim puţin lotul.

A intrat foarte bine, dar nu ne entuziasmăm după 20 de minute, sezonul trecut a jucat în a doua ligă din Belgia. Cred că are potenţial, o vârstă bună, o să aibă potenţial de revânzare.

Rămânem cu picioarele pe pământ, vom analiza următoarele evoluţii”, a declarat președintele echipei, Radu Constantea, pentru Prima Sport.

