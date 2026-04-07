Pancu, categoric când vine vorba de titlu: „Nu mai are rost să discutăm!”

CFR Cluj a pierdut în etapa cu numărul #3 din play-off, scor 0-2 pe terenul Universității Craiova.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: Mădălina IVAN

Ardelenii au suferit a doua înfrângere din acest play-off, scor 0-2 în Bănie, împotriva Craiovei. Golurile marcate de Anzor Makvabishvili și Assad Al Hamlawi au făcut diferența pe tabelă.

În urma acestui scor, șansele ardelenilor de a ajunge campioni la finalul sezonului au scăzut considerabil. CFR este la șase puncte de primul loc, ocupat de U Cluj și adversara de luni seară.

Antrenorul clujenilor, Daniel Pancu, este conștient că șansele de a fi campion la finalul acestui sezon au scăzut, însă nu abandonează lupta și a trasat obiectivul pentru următoarele două meciuri.

„Șanse la titlu sunt în continuare. Rămân valabile. Doar că se decide totul acum. Suntem sub o mare presiune. Dacă nu facem patru puncte în următoarele două meciuri, nu mai are sens să mai discutăm.

Eu încă mai cred în titlu. Pe hârtie, Craiova e cea mai bine cotată. În momentul de față, Craiova și U Cluj sunt cele mai în formă echipe din play-off. Dar acum ne interesează meciul cu Dinamo, pe care trebuie să-l câștigăm.

Noi am venit de undeva de sub pământ, de sub nivelul pământului și suntem unde suntem. Trebuie să ne bucurăm și să fim fericiți. Dar eu sunt ambițios și cred mult în echipă. Lăsând Craiova, pe care se pare că nu putem să o batem anul acesta, dacă le batem pe restul, tot avem o șansă să fim campioni. Eu mă gândesc sus.

Dacă ieșim din cursa pentru primul loc, rămâne cea pentru primele trei locuri. Iar asta se va da în ultima etapă. Calificarea într-o cupă europeană e obiectivul meu.

Dacă nu, înseamnă că nu mai sunt la CFR Cluj. E în contract. Se încheie în caz contrar. Vedem ce va fi. Acum mă concentrez la calificarea în cupele europene”, a declarat Daniel Pancu, potrivit fanatik.ro.

