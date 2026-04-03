Revenire de senzație pentru Cristi Balaj! A ajuns la un acord cu o echipă din Superligă

Fostul arbitru Cristi Balaj (54 de ani) a activat ultima oară ca președinte al CFR-ului, până în luna noiembrie a anului trecut.

Fostul arbitru FIFA a ales să demisioneze în urmă cu cinci luni, măcinat de problemele cu care se confruntă clubul în acest sezon.

Deși anunța că nu se grăbește să revină în fotbal, se pare că Balaj este aproape de a bate palma cu o echipă din Superligă.

Potrivit celor de la Prima Sport, fostul „central” a ajuns la un acord cu Rapid și urmează să se alăture clubului patronat de Dan Șucu și Victor Angelescu. În Giulești, el va face echipă din nou cu Marius Bilașco. Cei doi au colaborat și în perioada 2021-2025, până când Balaj a decis să o părăsească pe CFR.

Un titlu de campioană în 2022 și o Cupă a României în 2025 a câștigat CFR Cluj cât timp Cristi Balaj a fost oficialul echipei.

Balaj neagă!

Cristi Balaj a negat faptul că ar fi avut vreo discuţie cu cineva de la Rapid pentru a activa în Giulești. Mai mult, fostul arbitru a anunţat că nu se grăbeşte să revină în fotbal.

„Am văzut şi eu informaţiile apărute în ultimele ore, însă nu am avut şi nu există în acest moment nicio discuţie în acest sens. Respect foarte mult clubul Rapid, este o echipă cu tradiţie şi suporteri extraordinari.

Tocmai de aceea, consider că trebuie respectată munca oamenilor care sunt acum acolo şi care îşi fac treaba foarte bine. În ceea ce mă priveşte, în acest moment sunt concentrat pe proiectele personale şi nu iau în calcul o revenire imediată în fotbal”, a spus el pentru Fanatik.

CITEȘTE ȘI: