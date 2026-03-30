Tenis internațional. Sinner și Alcaraz, în cursa pentru primul loc!

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz își va apără titlul la turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo (5-12 aprilie), dar în același timp și poziția de lider al clasamentului ATP, pe care o poate pierde în cazul unei victorii finale a italianului Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial în tenisul masculin / Foto: Carlos Alcaraz Facebook

Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, conduce clasamentul mondial cu 13.590 de puncte, după ce a fost eliminat în turul trei al turneului de la Miami, la care Sinner a câștigat titlul, învingându-l pe cehul Jiri Lehecka cu 6-4, 6-4 în finală.

În acest moment, după ce Sinner și-a adăugat 2.000 de puncte în clasament cu titlurile obținute atât la Indian Wells, cât și la Miami, Alcaraz mai are un avans de 1.190 puncte. La Monte Carlo, italianul va avea ocazia să adauge încă 1.000 de puncte - lucru pe care l-ar face dacă ar câștiga turneul pe zgură, pe care nu l-a jucat anul trecut din cauza unei suspendări de trei luni pentru dopaj.

Dacă Sinner își menține seria de victorii, ar avea după turneul de la Monaco un total de 13.400 de puncte, în timp ce Alcaraz nu le poate depăși pe cele 13.590 deținute în prezent, datorită victoriei sale din 2025 pe zgura monegască. Orice rezultat, în afară de păstrarea titlului i-ar reduce totalul punctelor lui Alcaraz.

Chiar și în cazul unei finale ipotetice între campion și marele său rival din circuit, o victorie a italianului ar fi suficientă pentru ca Sinner să urce în fotoliul de lider al ATP. În acest caz, Alcaraz ar rămâne cu 13.240 de puncte, iar Jannik l-ar depăși cu 13.400. Un astfel de meci ar putea avea loc doar cu titlul în joc, deoarece primii doi favoriți vor fi pe secțiuni diferite ale tabloului principal.

Sinner, în culmea fericirii!

„Am avut niște zile de antrenamente foarte, foarte intense, iar faptul că văd acest tip de rezultate mă face fericit. Sunt și mai fericit de nivelul la care încercăm să ajungem și de tipul de jucător pe care aspirăm să-l dezvoltăm”, a spus Sinner, numărul doi mondial, adresându-se echipei sale în timpul ceremoniei de premiere al turneului câștigat.

„A fost un turneu foarte dificil, cu multă ploaie, dar celor care s-au ocupat de uscarea terenului, de strângerea mingilor, vă mulțumesc că aveți grijă de noi”, a mai spus italianul.

La conferința de presă, Sinner a declarat că cel mai important lucru acum este să se recupereze în vederea pregătirii sezonului pe zgură, în care ar putea lupta pentru fotoliul de lider al clasamentului ATP, deținut în prezent de spaniolul Carlos Alcaraz, de care îl desparte o diferență de 1.190 de puncte.

„Carlos a fost foarte constant mult, mult timp. Acum trecem pe zgură, unde știm cu toții cât de puternic este. Dar mă uit la propria mea echipă. Pentru mine, cel mai important lucru acum este să mă recuperez și să mă bucur de acest moment”, a precizat jucătorul italian. (Agerpres)

