Tenis internațional. Jannik Sinner și Daniil Medvedev au debutat cu victorii la Miami Open

Italianul Jannik Sinner, nr.2 mondial, și rusul Daniil Medvedev (10 ATP) au debutat cu victorii, sâmbătă în turul secund, la turneul de tenis ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de peste 9 milioane de euro.

Sinner, învingător la Indian Wells în urmă cu o săptămână, s-a impus fără probleme, cu 6-3, 6-3, în fața bosniacului Damir Dzumhur și îl va întâlni în turul 3 pe francezul Corentin Moutet, care a trecut la rândul său de cehul Tomas Machac, cu 6-0, 1-6, 6-4.

Cu această ocazie, Sinner a ajuns la 24 de seturi consecutive câștigate în turneele Masters 1000, un record pe care îl împarte cu Novak Djokovic.

La rândul său, Medvedev, finalistul de la Indian Wells, a întâmpinat probleme în fața tânărului japonez Rei Sakamoto (164 ATP), în vârstă de 19 ani, care a câștigat în Florida primul său meci în circuitul principal trecând de primul tur, de care Medvedev și alți capi de serie au fost scutiți.

Jucătorul rus a avut nevoie de trei seturi, 6-7 (10/12), 6-3, 6-1, pentru a obține victoria după peste două ore, și va da piept în turul 3 cu argentinianul Francisco Cerundolo, nr.19 mondial, care a dispus la rândul lui de compatriotul său Thiago Tirante, cu 6-4, 6-2.

