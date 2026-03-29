Victorie pentru U-BT Cluj în ABA League. Mihai Silvășan: „Un rezultat extraordinar!”

U-BT Cluj-Napoca obține o nouă victorie în Slovenia cu Cedevita Olimpia Ljublijana, 84-72. Rezultatul excelent a fost obținut de echipa clujeană de baschet masculin la câteva zile distanță de la victoria cu campioana Sloveniei.

Victorie categorică pentru U-BT Cluj-Napoca în ABA Leagu

U-Banca Transilvania o învinge din nou pe Cedevita Olimpija Ljubljana, de data aceasta pe terenul slovenilor, scor 72-84, în al doilea duel al săptămânii dintre cele două echipe.

Cu trei zile în urmă, pe BT Arena, clujenii au înregistrat o victorie spectaculoasă în fața campioanei Sloveniei, scor 98-95.

În urma rezultatul obținut în partida disputată sâmbătă, U-BT Cluj-Napoca o devansează pe Cedevita în clasamentul Top 8-ului Ligii Adriatice, urcând pe locul 5.

Iverson Molinar, care a fost cel mai bun marcartor al campioanei României, a revenit pe teren după ce a absentat din cauza unei accidentări la victoria din BTarena în fața slovenilor.

Mihai Silvășan a început partida cu Russell, Creek, Kulvietis, Miletic și Molinar. Clujenii au avut un joc susținut, Russell și Ceaser au punctat de la linia de fault, iar Kulvietis a înscris nemilos în repriza secundă. Echipa lui Mihai Silvășan a a dictat ritmul partidei, încheiate în favoarea U-BT Cluj.

„Pentru noi e extraordinar că am reușit să câștigăm două meciuri împotriva Cedevitei în doar patru zile, fără câte patru jucători la fiecare meci. Poate că acesta e secretul: să jucăm cu o rotație mai scurtă și să avem mai multă încredere din partea tuturor. Sunt foarte mândru de băieții mei și de această victorie, pentru că ne-am bucurat de joc, am venit aici și am dat tot ce am putut în condițiile date și am reușit să câștigăm, ceea ce ne pune într-o poziție favorabilă pentru a termina pe locul 5”, a declarat la încheierea partidei antrenorul U-Banca Transilvania, Mihai Silășan, potrivit site-ului oficial al echipei.

Cu 3 etape rămase de jucat, U-BT Cluj a urcat pe locul 5, poziție ce îi asigură prezența în play-off.

U-BT Cluj-Napoca va juca următorul meci cu echipa bosniacă Bosna BH Telecom, pe 5 aprilie, la Cluj-Napoca.

