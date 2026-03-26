Visul american s-a terminat! România a fost eliminată de Turcia din drumul către Cupa Mondială

Naționala României a pierdut la Istanbul în semifinala de calificare la Campionatul Mondial, scor 0-1 în fața Turciei.

Entuziasmul s-a terminat! România nu va juca nici la Cupa Mondială din vara acestui an.

Selecționata condusă de Mircea Lucescu a fost eliminată de Turcia în semifinala play-off-ului pentru Mondial. Tricolorii au cedat la Istanbul, pe stadionul celor de la Besiktas, iar visul american.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în debutul reprizei secunde. În minutul 54, Arda Guler l-a servit excelent pe fundașul stânga al celor de la Brighton iar apărătorul a înscris cu un șut care a trecut pe sub Ionuț Radu.

Cu un sfert de oră înainte de final, românii au ratat cea mai mare ocazie a echipei noastre. Nicușor Stanciu a lovit bara cu un șut din interiorul careului, fiind cel mai aproape de a marca dintre jucătorii României.

