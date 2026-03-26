„De ce nu vine un investitor puternic la «U» Cluj?” Radu Constantea a dat răspunsul!

Universitatea Cluj traversează unul dintre cele mai bune momente din istoria clubului, fiind pe primul loc în Superligă cu opt etape înainte de finalul sezonului.

Radu Constantea este președintele Universității Cluj

Universitatea Cluj se află pe primul loc în Superligă, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, două mai mult decât Rapid și trei decât rivala CFR.

Mai mult, ardelenii sunt calificați și în semifinalele Cupei României, acolo unde vor da peste FC Argeș, astfel că șansele de a pune mâna pe un trofeu la finalul sezonului sunt tot mai mari.

Cu toate acestea, suporterii echipei de pe Cluj Arena se întreabă adesea de ce echipa nu este preluată de un om de afaceri puternic, care să investească mai mulți bani decât își permite Primăria și Consiliul Județean.

Radu Constantea, președintele echipei, a încercat să ofere un răspuns, însă a recunoscut că nici el nu își explică prea clar de ce se întâmplă acest lucru.

„De ce nu a venit un investitor puternic la „U”? E singura întrebare la ora actuală la care nu am un răspuns clar. Mi-e greu şi mie să identific de ce nu. Universitatea Cluj n-a fost niciodată atât de stabilă pe cât e azi.

Adică, cine vine să investească chiar va găsi un surplus financiar în cadrul clubului. Plus un lot destul de bine construit. Avem jucători cu experienţă, dar şi tineri, cu o valoare certă care pot aduce nişte sume importante pentru club.

Avem contracte de sponsorizare semnate pe termen lung, „U” are o bază de suporteri, este o infrastructură creată, chiar dacă clubul n-o deţine. Tot puzzle-ul este pe masă, doar trebuie să vină cineva să-l construiască şi să-l ducă la următorul nivel.

Poate generaţia actuală a oamenilor de afaceri din Cluj care au o situaţie materială foarte bună cumva nu-s foarte pasionaţi de fotbal. Cumva şi ce au însemnat toate aceste discuţii legate de fotbal, din ultimii 10-15 ani, cu toate problemele pe care le-au adus pentru finanţatori, cumva i-a ţinut departe.

Vrei, nu vrei, fotbalul te aduce în prim plan, există o presiune mediatică, financiară, pe cel care ar decide acest lucru. Pentru a investi sume importante de bani în fotbal trebuie să ai şi o pasiune pentru fotbal”, a spus Constantea, într-un interviu cu jurnalistul Gabi Safta.

Walter, ultimul patron! Paszkany a vrut să preia echipa

Ultimul om de afaceri care a investit la „U” Cluj a fost Florian Walter. S-a retras în 2012 şi a mutat toţi jucătorii la Petrolul, nemulţumit că autorităţile clujene nu l-au sprijinit să obţină contracte pe bani publici în Cluj. Walter a fost acuzat ulterior de delapidarea clubului şi crearea unui prejudiciu Universităţii de aproximativ 2.5 milioane de euro.

Şi Arpad Paszkany a fost interesat să o preia pe „U” Cluj înainte de a merge la CFR. Se întâmpla în 2001, când Paszkany nu a reuşit să ajungă la o înţelegere cu cei care conduceau clubul la acea vreme.

