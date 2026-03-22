Ironia sorții! Fost portar la CFR, Cătălin Căbuz a trimis-o pe „U” Cluj pe primul loc, la câteva ore după convocarea „de urgență” la Națională

„U” Cluj a câștigat în etapa a doua din play-off-ul Superligii, scor 1-0 pe terenul celor de la FC Argeș.

Cătălin Căbuz a greșit flagrant la golul marcat de Universitatea Cluj / Foto: colaj Prima Sport/ CFR 1907 Cluj Facebook

Singurul gol al meciului a fost marcat în minutul 83. Portarul Cătălin Căbuz a dat pe lângă o minge iar balonul a ajuns în plasă.

Greșeala portarului de la Argeș n-a mai fost spălată de colegii săi, iar meciul s-a încheiat cu victoria la limită a Universității.

Ironia face ca eroarea comisă de Căbuz să vină la doar câteva ore distanță după ce fusese convocat la Echipa Națională pentru barajul cu Turcia, programat pe 26 martie.

Mihai Popa, al treilea portar convocat de Mircea Lucescu, s-a accidentat la ultima partidă din campionat și a fost scos de pe listă, iar în locul său a fost chemat goalkeeper-ul de la FC Argeș.

Dublă ironie pentru Căbuz!

Cu această victorie, „U” Cluj a trecut pe primul loc, cu opt etape înainte de finalul sezonului. Mai mult, eroarea portarului Căbuz constituie o dublă ironie la adresa lui.

Timp de un an, în perioada 2023/2024, el s-a aflat în lotul CFR-ului, rivala din oraș a Universității. N-a apărat în niciun meci oficial pentru clujeni, iar în urmă cu doi ani a fost cedat la Hermannstadt.

