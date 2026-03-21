Galeria Unirii Dej, în „război” cu echipa și conducerea: „Ne-au zis că nu cântăm pentru ei!” | EXCLUSIV

Unirea Dej traversează un sezon marcat de nereușite pe plan sportiv și de tensiuni în ceea ce privește atmosfera de la club.

Mesajul afișat de suporteri în timpul meciului cu Olimpia Satu Mare

Formația antrenată de Dan Bucșă a pierdut în ultima etapă, disputată vineri. Unirea a cedat la limită în fața Olimpiei Satu-Mare, scor 0-1, și rămâne cu 18 puncte în cont.

Dejenii sunt la doar un punct de locul 11, singura poziție rămasă retrogradabilă în Seria a 8-a după ce Arieșul Sticla Turda a ales să se retragă la finalul pauzei competiționale.

Deși în urmă cu doi ani evolua în Liga a 2-a și retrograda în extremis în al treilea eșalon, Unirea Dej luptă din nou pentru evitarea retrogradării în Liga 4, cu toate că obiectivul trasat de conducere era accederea în play-off.

Galeria Unirii Dej, în „război” cu conducerea

Situația de la echipă i-a iritat tot mai mult și pe suporterii echipei, care au venit în număr tot mai scăzut la meciurile de pe teren propriu.

La partida de vineri, Galeria echipei și-a exprimat nemulțumirea printr-un banner agățat de gard pe tot parcursul meciului: „Respect, demnitate, solidaritate / Sunt lucrurile uitate în totalitate”, a fost mesajul suporterilor pentru cei care conduc destinele clubului.

Care a fost, de fapt, mărul discordiei? Lipsa unor soluții eficiente pentru a redresa echipa în plin campionat și relația tot mai tensionată cu jucătorii care s-a creat pe parcusul acestui sezon.

„Jucătorii nu vin să ne salute la final, cum face orice echipă care își respectă galeria. Au aere de superioritate. Ne-au spus că nu ne pune nimeni să cântăm, că dacă vrem, putem să o facem, că nu o facem pentru ei.

Totul e în zadar. Nimeni nu vrea nimic, iar promisiunile făcute de cei responsabili sunt niște minciuni. Nu am primit apreciere și respect”, au explicat pentru monitorulcj.ro surse din cadrul Galeriei.

Banner interzis la meci!

Pe lângă acel banner, fanii Unirii Dej aveau pregătit încă un mesaj la meciul cu sătmărenii. Forțele de ordine au blocat, însă, afișarea lui în timpul partidei.

Bannerul interzis la meciul de vineri

