Victorie pentru CFR! Pancu își învinge fosta echipă și reintră în lupta pentru titlu

CFR Cluj a câștigat meciul cu Rapid din a doua etapă a play-off-ului, scor 1-0 în fața Rapidului.

CFR Cluj a câștigat în fața Rapidului / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Formația din Gruia a trecut repede peste eșecul din derby-ul cu Universitatea Cluj și a câștigat cele trei puncte în meciul de pe teren propriu contra Rapidului.

Elevii lui Daniel Pancu s-au impus la capătul unui meci în care au avut cele mai mari ocazii și au lovit bara de trei ori. Muhar, Cordea și Alibek au ratat țința în prima repriză, în timp ce la poarta adversă Onea a semnat cea mai mare ocazie a oaspeților.

Korenica și-a încercat norocul din lovitură liberă în partea secundă, apoi Muhar a încercat să-l învingă pe Aioani cu un șut de la distanță, fără succes însă.

A făcut-o însă kosovarul, cu un sfert de oră înaintea finalului. Biliboc a inițiat o fază excelentă în flancul stâng și a șutat la poartă. Aioani s-a opus execuției, însă mingea a ricoșat la Korenica, care a îndeplinit o simplă formalitate și a deschis scorul.

Oaspeții puteau egala la șutul lui Dobre și apoi la cel al lui Christensen, însă Mihai Popa, portarul convocat de Mircea Lucescu la națională, s-a opus de fiecare dată și a asigurat victoria CFR-ului.

După această victorie, vișiniii revin pe locul 4 în Superligă, la doar trei puncte distanță de Universitatea Craiova, liderul campionatului și viitorul adversar al formației antrenate de Daniel Pancu.

CITEȘTE ȘI: