OUT! Cinci jucători pleacă de la „U” Cluj la finalul sezonului!

Universitatea Cluj a început deja creionarea lotului pentru sezonul viitor şi a întocmit lista cu jucătorii pe care nu va mai conta în sezonul viitor.

„Studenţii” sunt pe locul 2 în Superligă, cu 39 de puncte, şi calificaţi în finala Cupei României, astfel că formaţia de pe Cluj Arena are şanse mari să joace în cupele europene în sezonul viitor.

Conducerea echipei încearcă să-i pună la dispoziţie lui Cristiano Bergodi jucătorii necesari pentru a avea un parcurs cât mai lung în Europa. Înainte de asta, însă, clubul trebuie să scape de cei pe care italianul a decis să nu conteze în sezonul viitor.

Conducerea clubului de pe Cluj Arena este decisă să renunţe la nu mai puţin de cinci jucători. Este vorba despre Alin Toşcă, Omar El-Sawy, Virgiliu Postolachi, Andrei Artean şi Alessandro Murgia.

Situaţia primilor doi este deja confirmată: Toşcă şi-a anunţat retragerea la finalul sezonului iar El-Sawy se va întoarce la Rapid, după expirarea împrumutului. Ultimii trei au şanse infime să mai continue în Ardeal sub comanda lui Cristiano Bergodi, întrucât au primit puţine minute de la venirea italianului pe bancă.

Au bifat primul transfer

Radu Constantea, a anunțat că ardelenii au ajuns la un acord cu un nou jucător pentru ediția viitoare. Este vorba despre Friday Adams, fundașul lateral al celor de la FC Botoșani, care va ajunge pe Cluj Arena la finalul acestei ediții.

„Da, da. A semnat deja, e jucătorul nostru din vară”, a spus Radu Constantea, potrivit Sport.ro.

