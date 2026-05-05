Utilaj impresionant pe șantierul metroului Cluj

Un utilaj impresionant a ajuns pe șantierul metroului Cluj, în zona viitoarei stații „Copiilor” din Florești.

Utilaj adus de constructorului metroului Cluj în zona viitoare stații „Copiilor” din Florești | Foto: Facebook, Magistrala I de Metrou Cluj

Constructorul metroului din Cluj Gülermak a adus un nou utilaj pe șantier în Florești.

„Zilele trecute, ansamblul BAUER MC96 echipat cu hidrofreza BC35 a ajuns la șantierul viitoarei Stații 3 „Copiilor”, din Florești (zona parcului sportiv/Poligon - n. red.). Aceasta este prima hidrofreză (trench cutter) de acest tip din România destinată unui proiect de infrastructură subterană”, a anunțat constructorul, luni, 4 mai 2026, pe pagina de Facebook Magistrala I de Metrou Cluj.

Cum va fi folosit utilajul ajuns pe șantierul metroului?

Constructorul a exlicat cum va fi folosit acest utilaj.

„Mulți dintre cei care urmăriți această pagină sunteți deja familiarizați cu termenul de «pereți mulați» — incinta subterană din beton armat care va forma structura viitoarei stații. Hidrofreza va fi utilizată pentru excavarea tranșeelor în care vor fi realizați pereții mulați, prin frezarea controlată a solului și a straturilor întâlnite în subteran. Aceste lucrări vor fi realizate de o echipă tehnică specializată, cu experiență în lucrări complexe, asigurând o execuție sigură, precisă și de înaltă calitate pe parcursul tuturor etapelor procesului”, au explicat reprezentanții Gülermak.

Joi, 16 aprilie 2026, cei de la Gülermak au precizat că după finalizarea lucrărilor, zona va fi readusă integral la starea inițială, iar toate costurile aferente acestei intervenții vor fi suportate de constructor.

Constructorul a anunța că, în perioada următoare va reveni cu noutăți de pe șantier.

Despre Magistrala I de Metrou Cluj

Este o linie de metrou ușor cu o lungime de peste 21 km, ce include 19 stații subterane, un depou suprateran și două galerii de tunel construite prin tehnologii moderne de foraj mecanizat (TBM) și săpături deschise.

Infrastructura proiectului presupune lucrări de mare complexitate: execuția de tuneluri circulare cu diametrul interior de 5,5 metri, interstații în structură rectangulară, structuri de acces și evacuare, spații tehnice, precum și un sistem de galerii adaptat traseului urban.

Aceste lucrări vor contribui decisiv la transformarea mobilității din Cluj-Napoca și zona metropolitană, prin degrevarea traficului de suprafață, reducerea emisiilor și creșterea calității vieții urbane.

Lucrările în teren la metroul din Cluj au început în iunie 2024.

Contractul pentru metrou a fost semnat în mai 2023, la Primăria Cluj-Napoca, cu asocierea de firme Gulermak (Turcia) - Alstom - Arcada.

Două miliarde de euro pentru Metroul din Cluj

Contractul pentru proiectarea și execuția Magistralei M 1 Cluj-Napoca a fost semnat cu Asocierea Gulermak-Alstom-Arcada pentru aproape două miliarde de euro.

Proiectul constă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a unei linii de metrou ușor în zona metropolitană Cluj-Napoca, în lungime de 21,03 km, cu 19 stații și un depou, dotate cu facilități pentru buna integrare a sa cu celelalte sisteme de mobilitate.

„Teritoriul studiat prin PUZ are o suprafață totală de - 521 ha, din care - 243 ha pe teritoriul administrativ al UAT Cluj-Napoca și 278 ha pe teritoriul administrativ al UAT Floresti, iar teritoriul reglementat specific, în suprafață 60,37ha, delimitat conform Deciziei de expropiere nr. 443988/29.04.2024 și a anexei la decizie, cuprinde imobile de pe raza UAT Cluj-Napoca (în suprafață de 40,39 ha) și UAT Florești (în suprafață de 19,98 ha).

Traseul liniei de metrou uşor începe din sudul zonei Terra din Florești. Primele trei stații deservesc zone de locuințe de densitate medie din Florești, iar apoi stațiile 4 și 5 deservesc zone multifuncționale într-o dinamică dezvoltare, desfășurate în jurul ancorelor viitorul Spital Regional de Urgență și respectiv centrul comercial Vivo. Stațiile 6, 7 și 8 deservesc cartierul Mănăştur (cea mai densă zonă de locuințe din oraș), iar apoi linia urmează magistrala rutieră vest-est, traversând centrul orașului, până la Piața Mărăşti. De aici, o ramură a liniei continuă înspre zona industrială Muncii, asigurând și legătura cu calea ferată și viitorul serviciu de tren metropolitan, iar o altă ramură deservește cartierele Gheorgheni și Sopor. Întreaga linie este în subteran, cu excepția racordului de tranziție de lângă depou”, se arată în documentul proiectului de hotărâre pentru aprobarea PUZ-ului.

