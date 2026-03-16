Veteranul din vestiarul CFR-ului a semnat prelungirea contractului!

La 39 de ani, fundașul Mario Camora a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj pentru încă un sezon.

Mario Camora și Ciprian Deac / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Veste excelentă pentru fanii lui CFR Cluj!

Căpitanul echipei și, totodată, cel mai vechi jucător din lotul grupării din Gruia, a ajuns la o înțelegere cu șefii clubului pentru prelungirea contractului. Actuala înțelegere dintre cele două părți expira la finalul sezonului, astfel că noul contract îl va ține la Cluj cel puțin până în luna iunie a anului următor.

„Clubul nostru și căpitanul Mario Camora au ajuns la un acord privind prelungirea contractului până în vara anului 2027! Cu aproape 600 de meciuri pentru echipa noastră, Mario este jucătorul cu cele mai multe prezențe în tricoul CFR-ului, fiind un adevărat simbol al clubului.

Din 2011 până în prezent, Camora a demonstrat în fiecare sezon ambiție, determinare și un spirit de lider incontestabil. A contribuit din plin la fiecare dintre cele 10 trofee cucerite în tricoul alb-vișiniu, dar și la numeroasele rezultate importante obținute în competițiile europene, fiind o adevărată inspirație pentru toți cei care l-au cunoscut.

Camo, căpitane, CFR este casa ta, iar tu ești și vei rămâne mereu unul dintre noi!”, au anunțat ardelenii pe pagina oficială de Facebook.

