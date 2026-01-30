CFR Cluj renunță la încă un portar în timpul sezonului! Va continua la Poli Timișoara.

CFR Cluj s-a despărțit de Mihai Pînzariu (21 de ani) în această perioadă de mercato.

Mihai Pînzariu / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Daniel Pancu a renunțat la încă un jucător după venirea sa pe banca CFR-ului. Ultimul plecat de la echipă este Mihai Pînzariu, cel care ajunsese al patrulea portar din lot.

Crescut la juniorii celor de la Universitatea Cluj, Pînzariu și-a continuat cariera la formația din Gruia, alături de care a câștigat titlul de campion în sezonul 2021/2022 și Cupa României, în ediția trecută.

Pînzariu nu a făcut parte din lotul vișiniiilor din cantonamentul din Spania și nu a reprezentat o variantă pentru Daniel Pancu, care îi mai are acum la dispoziție pe Mihai Popa, Octavian Vâlceanu și Rareș Gal.

El își va continua cariera la Timișoara, sub comanda lui Dan Alexa, și va pune umărul la încercarea echipei de a reveni în Liga 2 la finalul sezonului. Bănățenii sunt pe locul secund în Seria a 7-a, după Unirea Alba Iulia.

„Sunt foarte bucuros să mă aflu aici. Mi-am dorit să ajung într-o echipă precum Poli Timișoara, cu ambiții foarte mari! Vreau să ajung cu echipa acolo unde-și merită locul. Pentru mine meciurile cu Poli Timișoara erau foarte speciale.

Ținând cont de publicul care mereu e alături de echipă. Era un sentiment aparte pentru mine și mă bucur că voi avea parte de această susținere. Pentru mine e simplu, doar acesta e obiectivul – promovarea – și sunt 100% convins că se va întâmpla!”, a spus portarul după ce s-a oficializat transferul.

De-a lungul carierei sale, goalkeeperul a mai apărat pentru FC Bihor, alături de care a reușit promovarea în Liga 2.

