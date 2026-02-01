Carlos Alcaraz câștigă în premieră Australian Open după o finală de patru seturi cu Novak Djokovic

Carlos Alcaraz, liderul clasamentului mondial ATP, a cucerit duminică primul său titlu la Australian Open, după ce l-a învins în finală pe pe Novak Djokovic, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, pe arena centrală de la Melbourne Park.

Carlos Alcaraz câștigă în premieră Australian Open | Foto: DepositPhotos.com

Conform Agerpres.ro, finala s-a întins pe durata a peste puțin trei ore, timp în care spaniolul de 22 de ani a reușit să întoarcă un meci început sub semnul dominării sârbului. După ce a pierdut primul set, Alcaraz a preluat controlul jocului, fiind mai eficient în schimburile decisive și mai constant pe parcursul seturilor următoare.

Statisticile au arătat diferența făcută în momentele importante. Alcaraz a avut 36 de lovituri direct câștigătoare, față de 32 ale lui Djokovic, iar sârbul a comis semnificativ mai multe erori neforțate. Spaniolul și-a creat 16 mingi de break, reușind să valorifice cinci dintre ele, în timp ce Djokovic a transformat doar două din cele șase oportunități avute.

Cu acest succes, Australian Open devine singurul turneu de Grand Slam care lipsea din palmaresul lui Alcaraz, care ajunge la șapte titluri importante, după victoriile de la US Open, Wimbeldon și Roland Garros.

Prin acest succes, Australian Open devine singurul turneu de Mare Șlem care lipsea din palmaresul lui Alcaraz, care ajunge astfel la șapte titluri majore, după trofeele câștigate la US Open, Wimbledon și Roland Garros.

De cealaltă parte, Novak Djokovic, în vârstă de 38 de ani, ratează șansa de a obține al 25-lea titlu de Grand Slam din carieră, dar rămâne cel mai titrat jucător din istoria Australian Open, cu 10 trofee cucerite la Melbourne.

Victoria îl ajută pe Carlos Alcaraz să își consolideze poziția de lider mondial, în condițiile în care principalul său rival, italianul Jannik Sinner, nu a reușit să își apere titlul, fiind eliminat în semifinale chiar de Djokovic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: