Zi de meci pentru CFR Cluj! Derby cu FCSB pe Arena Națională

FCSB şi CFR Cluj se întâlnesc duminică, de la ora 20:00, în cadrul etapei cu numărul #23 din Superligă.

CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Obişnuite cu titlurile de campioană, cele două echipe luptă acum pentru accederea în play-off-ul competiţiei.

FCSB şi CFR Cluj sunt în afara primelor şase locuri iar o înfrângere poate însemna risipirea tuturor şanselor pentru oricare dintre echipe.

Roş-albaştrii au început rău anul 2026, cu un eşec la Mioveni contra celor de la FC Argeş și o înfrângere cu Dinamo Zagreb în Europa League, însă Gigi Becali şi MM Stoica sunt convinşi că nu se pune problema ratării play-off-ului. Campioana este pe locul 9, la patru puncte în spatele UT-ei, echipa de pe locul 6.

De partea cealaltă, ardelenii sunt pe 10, cu două puncte mai puţin decât campioana en-titre, astfel că o victorie i-ar readuce în luptă cu şanse reale.

CFR a câştigat primul meci din acest an, scor 1-0 cu Oțelul Galați, şi speră într-o revenire de senzaţie în Superligă, încununată cu o calificare în play-off.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: