Sport
Zi de meci pentru CFR Cluj! Derby cu FCSB pe Arena Națională
FCSB şi CFR Cluj se întâlnesc duminică, de la ora 20:00, în cadrul etapei cu numărul #23 din Superligă.CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook
Obişnuite cu titlurile de campioană, cele două echipe luptă acum pentru accederea în play-off-ul competiţiei.
FCSB şi CFR Cluj sunt în afara primelor şase locuri iar o înfrângere poate însemna risipirea tuturor şanselor pentru oricare dintre echipe.
Roş-albaştrii au început rău anul 2026, cu un eşec la Mioveni contra celor de la FC Argeş și o înfrângere cu Dinamo Zagreb în Europa League, însă Gigi Becali şi MM Stoica sunt convinşi că nu se pune problema ratării play-off-ului. Campioana este pe locul 9, la patru puncte în spatele UT-ei, echipa de pe locul 6.
De partea cealaltă, ardelenii sunt pe 10, cu două puncte mai puţin decât campioana en-titre, astfel că o victorie i-ar readuce în luptă cu şanse reale.
CFR a câştigat primul meci din acest an, scor 1-0 cu Oțelul Galați, şi speră într-o revenire de senzaţie în Superligă, încununată cu o calificare în play-off.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: