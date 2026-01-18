„U” Cluj se întoarce fără niciun punct din deplasarea de la Dinamo!

Universitatea Cluj a pierdut duelul cu Dinamo, scor 0-1, din cadrul etapei cu numărul #22 a Superligii.

Foto: FC Universitatea Cluj Faceboook

Ardelenii au început cu stângul noul an. „Studenții” au cedat în fața celor de la Dinamo, scor 0-1, după o partidă desfășurată pe Arena Națională.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Karamoko, în minutul 41. După această victorie, alb-roșii urcă până pe locul 2 în Superligă, în timp ce clujenii vor încheia etapa pe poziția a 8-a.

Echipele de start:

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Mărginean, Gnahore, Cîrjan - Soro, Karamoko, Musi

„U” Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu - Bic - Murgia, Fabry - Macalou, Postolachi, El Sawy

