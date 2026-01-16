Pancu și-a făcut calculele pentru meciul cu Oțelul: „La egal s-a terminat orice discuție”

CFR Cluj a efectuat în Spania cantonamentul de iarnă, la Oliva Nova.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ardelenii vor juca duminică, de la ora 17:45, primul meci oficial din 2026, împotriva celor de la Oțelul.

Gălățenii ocupă ultimul loc de play-off în acest moment, astfel că elevii lui Daniel Pancu sunt obligați să câștige pentru a mai spera la un loc în faza superioară a clasamentului la finalul sezonului regulat.

„Consider că a fost o perioadă reușită, de care aveam nevoie, am fi vrut să mai dureze câteva zile, poate chiar o săptămână, dar jucătorii s-au comportat exemplar. Au fost antrenamente intense, avem doar o mică problemă medicală.

Asta e cel mai important lucru, sunt mulțumit de ce s-a întâmplat în cele 10 zile petrecute la Oliva Nova. Tactic antrenez din prima zi, copiii s-au integrat foarte bine în grup, am făcut două transferuri. Cu siguranță vor mai veni 2-3 jucători pe posturi care nu sunt acoperite, să avem dubluri pe posturi.

Parametrii arată bine, în acest moment la CFR am întâlnit un preparator fizic cu care am destul de multe lucruri în comun, în principal intensitatea antrenamentelor, iar unele antrenamente au fost mai intense decât un meci oficial.

Am stat împreună, le-am văzut comportamentul, m-am obișnuit cu jucătorii, e un câștig. Cei care au venit sunt jucători buni, au nevoie de acomodare, avem profil diferit în echipă. Știți care e profilul lui Louis Munteanu, acum avem total diferit cu Alibek, sunt convins că o să ne ajute în alte situații, are un caracter foarte bun, un luptător. Și Masic mi-a lăsat o impresie foarte bună, sper să mai vină 2-3 jucători și să fim în efectiv complet, să obținem maximum în a doua parte a campionatului.

Cred că momentele cele mai grele pentru un antrenor sunt două: când echipa ta conduce și adversarul te domină, atunci trebuie să faci schimbări, și al doilea e legat de forma bună a multor jucători, iar eu am problema asta, și cu 4 zile înainte de primul meci al anului habar nu am cine va juca. E o problemă plăcută, dar e o stare ușoară de neliniște, sper să fiu inspirat.

Am avut un președinte care spunea «Iarna nu-i ca vara», așa e, va trebui să ne adaptăm, e bine că jucăm acasă. E bine totuși, după astfel de pregătiri la temperaturi diferite, să fi avut și un drum în altă parte a țării... Avem 3 zile la dispoziție să ne adaptăm, și o singură variantă dacă mai vrem play-off.

Eu consider o mică minune să ajungem în play-off, noi suntem obligați să obținem 3 puncte, la egalitate s-a terminat orice discuție. Silmani, Kamara sunt mult mai bine, au făcut progrese, e important, au moral, dorință să revină”, a declarat Daniel Pancu, la finalul cantonamentului de iarnă.

