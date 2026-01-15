Dan Petrescu, o noua intervenție publică după problemele de sănătate!

După ce s-a despărțit de CFR Cluj, în luna august a anului trecut, Dan Petrescu (58 de ani) a decis să ia o pauză de la antrenorat și să își rezolve o parte dintre problemele medicale cu care se confruntă.

Dan Petrescu are patru mandate ca antrenor la CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Deşi era văzută drept o demisie de onoare în urma rezultatului ruşinos cu Hacken, scor 2-7, se pare că antrenorul chiar a fost împins de problemele de sănătate să ia această decizie.

Vestea că fostul component al Generaţiei de Aur se confruntă cu probleme medicale a apărut şi în Anglia, acolo unde Petrescu a petrecut zece ani ca fotbalist profesionist.

Englezii au scris că suferă de cancer, iar o parte dintre fanii lui Cheslea au reacţionat prin mesaje de încurajare.

Totuşi, tehnicianul a ţinut să intervină şi să nege informaţiile conform cărora s-ar confrunta cu acest tip de boală, iar acum a avut o nouă intervenţie în spaţiul public în care a explicat cine și cum i-a fost alături în această perioadă grea.

„În momentele astea, când au ieşit multe istorii despre mine în presă, am primit atâtea clipuri din Rusia, din Italia, din Anglia. Mai puţin din România, dar eu ştiam asta.

Am fost mai mult apreciat în străinătate decât aici. Asta este realitatea! Dar mergem înainte. Şi în România sunt mulţi care sunt alături de mine, dar parcă nu la fel de mulţi ca cei din străinătate”, a spus Dan Petrescu, pentru PRO TV. Dan Petrescu a câștigat cinci titluri la CFR, plus o Cupă a României.

