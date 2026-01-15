Panică la „U” Cluj! Pe lângă Lukic, un alt titular este incert înainte de primul meci din 2026

Veteranul echipei, Dan Nistor (37 de ani), s-a accidentat și nu va fi în lotul care va face deplasarea la București pentru meciul cu Dinamo, programat duminică, 18 ianuarie, de la ora 20:30.

Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Mijlocașul n-a evoluat deloc în luna decembrie a anului trecut, fiind indisponibil din cauza unei accidentări.

A fost rezervă la ultimul meci din 2025, câștigat cu 1-0 contra Farului, iar în pregătire a bifat 45 de minute în primul meci amical, pierdut contra Karagumruk, scor 2-1.

Nistor și Lukic sunt OUT

Deși părea refăcut din punct de vedere medical, el nu a fost pe teren la celelalte două teste de verificare disputate în Antalya, contra Dukla Praga (0-0) și Widzew Lodz (1-1), iar ProSport a anunțat că este vorba despre o nouă accidentare care îl va ține departe de gazon cel puțin la următorul meci.

„Nistor revine după o accidentare, a avut anumite probleme și sperăm să revină cât mai repede la antrenamente și în jocurile oficiale”, a declarat președintele clubului, Radu Constantea, pentru sursa citată după ce Nistor a dispărut din lotul echipei la ultimele amicale din Turcia.

Totuși, el ar avea șanse să fie în lotul echipei pentru meciul cu Unirea Slobozia, programat pe 24 ianuarie, primul de pe teren propriu din 2026.

Pe lângă Nistor, clujenii nu se vor putea baza nici pe golgheterul echipei, Jovo Lukic. Vârful bosniac a acuzat dureri musculare în timpul unui antrenament, iar din câte se pare, va fi indisponibil pentru următoarele două etape din Superligă.

S-a plâns de programul încărcat

Într-un interviu acordat, mijlocașul care și-a prelungit contractul cu Universitatea Cluj până în 2027 spunea că și-ar fi dorit ca Superliga României să se reia mai târziu, poate chiar în debutul lui februarie.

„Din punctul meu de vedere cred că am început destul de repede acest mini-retur. Crede că mai puteam aștepta un pic. Dar acestea sunt deciziile și le respectăm. Înainte aveam în perioada de iarnă destul de mult timp de vacanță. Acum, practic am avut vreo 9-10 zile, dacă nu mă înșel, destul de puțin.

N-am avut timp, ca să fac și o glumă, nici sarmalele să le scoatem din corp! Dar sperăm, când vom începe acest mini-retur, să începem cu forțe bune”, declara jucătorul.

