Karolina Pliskova ajunge la Cluj!

Jucătoarea de tenis de origine cehă Karolina Pliskova (33 de ani) a beneficiat de un wild card și va intra de pe tabloul principal al turneului Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj, desfășurat în perioada 31 ianuarie – 7 februarie.

Karolina Pliskova | Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Pe lângă Pliskova, de același statut vor beneficia și Ana Bogdan, Miriam Bulgaru și Elena Ruxandra Bertea.

„Karolina Pliskova, câștigătoarea trofeului de la Cluj în 2024, a primit un wild card și va juca pe tabloul principal al turneului.

Organizatorii turneului de tenis feminin din Cluj au anunțat și acordarea a două wild card-uri către două jucătoare românce cu experiență și îndrăgite de public: Ana Bogdan și Miriam Bulgaru.

Cel de-al patrulea wild card merge către o tânără jucătoare româncă cu potențial: Elena Ruxandra Bertea”, se arată în comunicat.

Pliskova revine unde a mai triumfat

Pliskova este astfel a doua câștigătoare a trofeului prezentă pe tabloul principal, alături de Anastasia Potapova, campioana din 2025.

Organizatorii turneului au decis să rezerve un wild card pentru jucătoarea din Cehia, care și-a exprimat dorința de a reveni la Cluj-Napoca, locul unde a cucerit primul trofeu important după revenirea în circuitul WTA.

În prezent, Karolina Pliskova se află în proces de recuperare în urma unei accidentări minore. Participarea sa va depinde de evoluția stării fizice până la începutul turneului.

În cazul în care nu va putea concura la nivelul cerut de un turneu WTA 250, wild card-ul rezervat va fi oferit unei alte jucătoare.

„Ne bucurăm că, și în acest an, putem oferi șansa unor jucătoare românce să evolueze într-un turneu WTA important și să-și continue parcursul internațional.

Susținerea tenisului românesc este una dintre misiunile noastre. Ne dorim să creștem o generație puternică și să facem din acest sport unul cât mai accesibil și iubit de publicul din România. În același timp, revenirea Karolinei Pliskova la Cluj ne onorează.

Este o jucătoare valoroasă, cu un palmares remarcabil, iar faptul că își dorește să revină la turneul nostru ne arată că suntem pe drumul cel bun. Sperăm să o vedem din nou în teren, alături de cealaltă campioană de la Cluj, Anastasia Potapova”, a declarat Patrick Ciorcilă, directorul turneului.

Tabloul principal de simplu va fi completat de cele patru jucătoare care au primit wild card, de alte patru jucătoare venite din calificări, precum și de o jucătoare de pe lista de „alternates”, în ordinea clasamentului WTA.

Conform regulamentului WTA, acest ultim loc este rezervat inițial unei jucătoare eligibile pentru statutul de „special exempt”, adică o sportivă care nu poate participa în calificări deoarece joacă cel puțin în semifinale la un turneu WTA desfășurat în săptămâna anterioară.

Tragerea la sorți a meciurilor va avea loc vineri 30 ianuarie, începând cu ora 18:00. La ediția din acest an, 16 jucătoare se vor lupta pentru un loc pe tabloul principal de simplu. Dintre acestea, două au intrat pe listă cu wild carduri - ambele sunt jucătoare tinere din România: Briana Szabo și Carmen Andreea Herea.

Meciurile se vor disputa indoor, pe două terenuri de suprafață hard, cu 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu.

