CFR Cluj îl vinde pe Hindrich, dar încasează o sumă infimă! Despre câți bani este vorba, de fapt

CFR Cluj s-a înțeles cu Legia Varșovia pentru transferul portarului Otto Hindrich (23 de ani).

Jucătorul crescut la Academia clubului se află în cantonamentul din Spania condus de Daniel Pancu, însă nu se va mai întoarce în România, ci va face trecerea direct la noua sa echipă.

În schimbul său, se vehicula că patronul Neluțu Varga va încasa nu mai puțin de 800.000 de euro, dar, potrivit informațiilor publicate de GSP, suma care le va intra ardelenilor în conturi este cu mult mai mică.

Vișiniii vor încasa doar 500.000 de euro în urma transferului, însă nu aceștia vor fi banii de care se vor putea folosi șefii clubului.

Ei trebuie să le plătească 150.000 de euro celor de la Kisvarda, adică un procent de 30% dintr-un viitor transfer, ca urmare a împrumutului din sezonul 2022/2023.

Hindrich a evoluat în acea ediție în campionatul maghiar, fiind cedat pentru un sezon grupării pentru care bifat 25 de meciuri.

După plecarea sa, Daniel Pancu va avea o reală problemă între buturi: niciunul dintre portarii rămași, Rareș Gal și Octavian Vâlceanu, nu au disputat prea multe meciuri în acest sezon.

