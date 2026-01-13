CFR Cluj îl pierde pe Otto Hindrich! Cu cine s-a înțeles portarul și cât încasează clubul

Revoluție în Gruia în pauză da iarnă: Otto Hindrich (23 de ani) se va despărți de CFR Cluj.

Otto Hindrich / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Portarul crescut la Academia celor de la CFR Cluj a plecat în cantonamentul din Spania condus de Daniel Pancu, însă nu se va mai întoarce în România.

Hindrich va rămâne în Peninsula Iberică, acolo unde Legia Varșovia se află în pregătirea de iarnă. Potrivit jurnalistului Tomasz Wlodarczyk, portarul a ajuns la un acord cu șefii clubului polonez.

Conform sursei, este vorba despre un transfer definitiv al goalkeeperului și nu despre un împrumut până la finalul sezonului, așa cum fusese anunțat inițial. Suma tranzacției va fi în jur de 800.000 de euro, anunță Fanatik.

Plecarea sa de la echipă va fi a treia pe bani mulți realizată de Ioan Varga în această perioadă de iarnă, după cele ale lui Lindon Emerllahu (vândut cu 1,5 milioane de euro) și Louis Munteanu (5,9).

