Fotbal internațional. Un antrenor trecut pe la Chelsea și Liverpool s-a sinucis!

Tragedie în Anglia! Antrenorul Matt Beard (47 de ani) a fost găsit spânzurat în propria casă.

Matt Beard, fostul antrenor de la Liverpool | Foto: www.liverpoolfc.com

La doar 47 de ani, fostul antrenor al echipelor feminine de la Chelsea și Liverpool, s-a sinucis în propria locuință.

Conform celor de la goal.com, tragedia s-a petrecut în seara zilei de 20 septembrie. Familia acestuia a fost cea care l-a găsit și au chemat imediat intervenția medicilor.

Cum Beard nu a murit pe loc, el a fost transportat la spital. Cum situația sa era critică, la ora 21:45 familia sa a luat hotărârea să fie deconectat de la aparatele care îl mai țineau în viață.

Câte trei ani la Chelsea și Liverpool

Din punct de vedere profesional, Beard tocmai suferise un eșec. Cu doar o lună în urmă, el a fost demis de la echipa feminină a celor de la Burnley. Fusese instalat cu două luni înainte, dar a fost demis la finalul lunii august.

Ca antrenor, el s-a remarcat la Chelsea, unde a antrenat între 2009 și 2012, după care a semnat cu Liverpool, unde a petrecut tot trei ani.

„Gândurile tuturor celor de la club sunt alături de familia și prietenii lui Matt în aceste momente devastatoare. Matt nu a fost doar un antrenor extrem de dedicat și de succes, ci și o persoană cu adevărat integră și caldă, care va fi întotdeauna amintită cu afecțiune sinceră de toți cei care au lucrat cu el la club.”, a fost comunicatul transmis de Liverpool la aflarea veștii morții sale.

