500 de lei pentru alimente. Peste 9.000 de clujeni vor putea depune cereri începând de luni

Peste 9.000 de clujeni cu venituri reduse vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de 500 de lei, sub forma unui card de alimente, după ce Primăria Cluj-Napoca a aprobat Programul „Alimente”.

Anunțul a fost făcut de Emil Boc, care a precizat că cererile vor putea fi depuse de astăzi, 23 februarie. Această măsură vine în contextul creșterii costului de trai și își propune să ofere sprijin persoanelor aflate în dificultate.

„Ne bucurăm că, în vremuri mai complicate și mai grele, putem oferi un sprijin celor care se află în cea mai mare nevoie și care au cu adevărat nevoie de solidaritatea noastră”, a transmis primarul Clujului.

Sprijinul se acordă sub forma unui card dedicat achiziției de alimente, destinat exclusiv clujenilor cu venituri reduse, în baza cererilor depuse la autoritățile locale.

