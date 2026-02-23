Încep interviurile pentru șefia marilor parchete. 19 candidați vor intra în cursa pentru Parchetul General, DNA și DIICOT

Procedura de selecție pentru funcțiile de conducere din cadrul Parchetulului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism încep luni, 23 februarie, potrivit calendarului anunțat de Ministerul Justiției.

Astăzi, în prima zi de interviuri, Cristina Chiriac, procuror-șef serviciu în cadrul DNA Iași, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, candidează pentru funcția de procuror general al Parchetului General. Tot luni, actualul procuror-șef al DNA, Marius I. Voineag, susține interviul pentru funcția de adjunct al procurorului general, notează Agerpres.ro.

Ministerul Justiției a anunțat anterior că toți cei 19 candidați pentru funcțiile de conducere, au îndeplinit condițiile legale de participare, iar interviurile vor urma să se desfășoare în perioada 23-26 februarie.

Marți, 24 februarie, sunt programați candidații pentru funcția de procuror-șef al DNA, respectiv pentru cele două posturi de procuror-șef adjunct. Miercuri, 25 februarie, au loc interviurile pentru funcția de procuror-șef al DIICOT, iar joi, 26 februarie, pentru cele două funcții de adjuncți ai structurii.

Fiecare candidat are la dispoziție maximum 30 de minute pentru susținerea proiectului de management, urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri de până la o oră.

Conform calendarului estimativ, rezultatele selecției vor fi publicate la data de 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiției vor fi înaintate Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea emiterii avizului consultativ.



Funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte și cea de procuror-șef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie, iar cea de procuror-șef al DIICOT de la 14 aprilie.



Legea prevede că pot fi numiți în funcțiile de conducere care fac obiectul procedurii de selecție procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcția de procuror sau judecător.



Nu pot fi numiți procurorii care au făcut parte din serviciile de informații sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influențează sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege.

