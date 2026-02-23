Ploaie slabă la Cluj-Napoca. Prognoza meteo 23 februarie 2026

Meteorologii au anunțat ploaie slabă la Cluj-Napoca, luni, 23 februarie 2026.

Meteorologii au anunțat ploaie la Cluj-Napoca la început de săptămână | Foto: monitorulcj.ro

ANM a anunțat șanse de ploaie slabă la Cluj-Napoca.

Temperatura maximă va fi de 8 grade Celsius, luni, 23 februarie la Cluj-Napoca.

Minima zilei va fi de 2 grade Celsius.

Cerul va fi noros, iar meteorologii au anunțat ploaie slabă.

