„U” Cluj începe cantonamentul în Antalya: „studenții” vor disputa trei partide de verificare

FC Universitatea Cluj va începe sâmbătă un cantonament de zece zile în Turcia. Pe lângă sesiunile zilnice de antrenament, „studenții” vor disputa trei partide amicale.

Echipa de fotbal Universitatea Cluj va începe sâmbătă un cantonament de zece zile în Antalya (Turcia), potrivit unui anunț făcut pe site-ul oficial al echipei.

„U” Cluj a plecat cu un lot de 19 jucători, iar Edvinas Gertmonas, Elio Capradossi, Jonathan Cisse, Miguel Silva, Alessandro Murgia, Mouhamadou Drammeh, Andrei Fabry, Jovo Lukic și Virgiliu Postolachi se vor alătura echipei direct în Turcia.

Fotbaliștii prezenți la reunirea de la Cluj Arena, care au plecat sâmbătă spre Turcia sunt:

*portari: Ștefan Lefter, Iustin Chirilă, Tudor Coșa;

*fundași: Dino Mikanovic, Alin Chinteș, Iulian Cristea, Alin Toșca, Jasper van der Werff, Alexandru Chipciu;

*mijlocași: Dorin Codrea, Gabriel Simion, Ovidiu Bic, Dan Nistor, Issouf Macalou, Andrei Gheorghiță, Omar El Sawy;

*atacanți: Atanas Trică, Quadri Taiwo, Lukas Pall.

Lukas Pall, în lotul „U” Cluj

Noutatea din lotul deplasat în Antalya este tânărul atacant Lukas Pall, născut în 2010 și format de Viitorul Cluj. Născut în Franța, Pall are deja zece meciuri pentru naționalele U15 și U16 ale României, reușind să marcheze de cinci ori, se arată în anunțul publicat de FC Universitatea Cluj.

Andrei Artean, accidentat, se va recupera la Cluj.

Universitatea va fi cazată la Complexul de cinci stele Sueno Deluxe, situat în stațiunea Belek.

Trei meciuri de verificare

„U” a perfectat și trei meciuri de verificare în acest cantonament:

*6 ianuarie: FC Universitatea Cluj - Fatih Karagumruk (locul 18 în prima ligă din Turcia)

*11 ianuarie: FC Universitatea Cluj - Dukla Praga (locul 14 în prima ligă din Cehia)

*12 ianuarie: FC Universitatea Cluj - Widzew Łódź (locul 15 în prima ligă din Polonia).

Primul meci oficial al acestui an pentru „șepcile roșii” este programat duminică 18 ianuarie, de la ora 20:30, în deplasare, pe Dinamo București.

