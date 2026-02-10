Actualitate
Zi noroasă la Cluj-Napoca. Prognoza meteo 10 februarie 2026
Va fi o zi noroasă la Cluj-Napoca, marți, 10 februarie 2026.Maxima zilei va fi de 5 grade Celsius la Cluj-Napoca, marți, 10 februarie 2026 | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro
Temperatura maximă va fi de 5 grade Celsius, marți, 10 februarie la Cluj-Napoca.
Temperatura minimă va fi de minus 3 grade Celsius.
Cerul va fi mai mult noros.
Viteza vântului va fi de 11 metri pe secundă.
