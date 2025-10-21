Cristi Balaj, la un pas de revenirea în Superligă după plecarea de la CFR!

Cristi Balaj a fost înlocuit cu Iuliu Mureșan în funcția de președinte al grupării din Gruia.

Cristi Balaj era președintele CFR-ului din 2021 | Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Fostul arbitru a ajuns la o înţelegere cu Neluţu Varga, patronul echipei, pentru rezilierea înţelegerii. Balaj a mai avut o tentativă să plece de la echipă în vară, după eliminarea echipei din cupele europene, însă a fost convins de finanţator să continue.

La scurt timp după plecarea de la CFR, Balaj a dezvăluit că a avut o ofertă pentru revenirea în fotbalul românesc, dar pe care a refuzat-o, motivând că vrea să ia o pauză.

„(A sunat telefonul, a venit vreo ofertă?) Da, da. (Aşa repede) Da, da. (Din Superligă?) Da, da. Dar dacă fac o pauză, nu are rost să pun numele echipei.

O să fie o pauză destul de mare, mai ales că urmează o etapă importantă din proiectul pe care îl am cu suplimente, cu vitamine. E nevoie de mine. Fotbalul o să-l urmăresc, nu se pune problema”, a spus Balaj într-o intervenţie pentru Fanatik.

Balaj era președintele CFR-ului din noiembrie 2021. În aproape patru ani petrecuți în calitate de oficial al vișiniiilor, clubul a câștigat o dată titlul de campioană (2022) și o Cupă a României (2025).

