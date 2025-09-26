Atacantul cedat de CFR rupe plasele în Liga 2!

Moussa Samake (20 de ani), împrumutat de Concordia Chiajna de la CFR Cluj în această vară, are un început de sezon de excepție.

Moussa Samake, atacantul împrumutat de CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Vârful originar din Mali a fost cedat de ardeleni sub formă de împrumut până la finalul sezonului la formația din eșalonul secund.

După ce în sezonul trecut a impresionat la Reșița, unde a marcat de 9 ori în 28 de partide, Samake continuă forma bună arătată în Liga 2.

El a marcat de trei ori în primele trei partide disputate pentru ilfoveni și a devenit golgheterul echipei, la egalitate cu Nicolae Carnat, alt jucător trecut pe la CFR.

A fost debutat de Dan Petrescu

În urma prestațiilor din sezonul trecut, Samake a fost păstrat de Dan Petrescu în lotul echipei pentru cantonamentul din această vară.

A fost debutat de antrenor în chiar primul meci disputat de ardeleni în cupele europene, meciul tur din Ungaria, contra Paksi, încheiat 0-0.

A mai evoluat o repriză în meciul de pe teren propriu cu FC Argeș. Prestația sa nu l-a convins pe Petrescu, a fost schimbat la pauză, iar de atunci nu a mai apărut în lotul primei echipe.

Mai mult, în cadrul conferinței de presă de la finalul meciului, tehnicianul a acuzat prestația unor jucători.

„În toată cariera mea mi-a plăcut să câștig meciurile. Acum toți au văzut ce jucători pot să joace.

Nu îmi place să critic jucătorii în public, dar azi s-a văzut clar că doi dintre ei nu pot juca la nivelul CFR-ului. Nu am avut o pregătire bună, a fost prea scurtă”, declara Petrescu după meciul de duminică.

Sosit în România în 2023, atacantul a mai evoluat până acum pentru Olimpia Satu-Mare, în Liga 3.

