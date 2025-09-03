Vladislav Blănuță a fost transferat la Dinamo Kiev! Suma de transfer este impresionantă.

Fostul atacant de la Universitatea Cluj, Vladislav Blănuță (23 de ani), va juca în campionatul Ucrainei în sezonul viitor.

Blănuță a marcat 12 goluri în sezonul trecut pentru „U” Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Deși a început noul sezon în tricoul celor de la FCU Craiova 1948, echipă retrogradată în Liga 3 și depunctată cu 106 puncte, Blănuță nu va continua la echipa patronată de Adrian Mititelu.

În cele din urmă, omul de afaceri a acceptat o oferta celor de la Dinamo Kiev pentru atacant iar internaționalul român va evolua pentru fosta echipă a lui Mircea Lucescu.

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, suma de transfer este una consistentă: 2,4 milioane de euro + 20% dintr-un viitor transfer.

A impresionat la „U” Cluj!

Vladislav Blănuță a evoluat în sezonul trecut în tricoul celor de la „U” Cluj. A fost cedat în Ardeal sub formă de împrumut la scurt timp după ce echipa a retrogradat în eșalonul secund.

Sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, atacantul a impresionat: 12 goluri și 4 pase decisive în 37 de meciuri, iar alături de „studenți” a reușit două performanță în premieră pentru club: calificarea în play-off-ul Superligii și prima participare în cupele europene după 53 de ani.

