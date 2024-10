Cale liberă către FCSB? Ovidiu Sabău confirmă interesul bucureștenilor pentru Vladislav Blănuță.

Ovidiu Sabău confirmă interesul bucureștenilor pentru Vladislav Blănuță | Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

Ovidiu Sabău, antrenorul Universității Cluj a dezvăluit ce a discutat cu atacantul ofertat de FCSB.

Adrian Mititelu, patronul celor de la FC U Craiova, echipă de care aparține Vladislav Blănuță, a anunțat că FCSB a făcut o ofertă consistentă pentru atacantul în vârstă de 22 de ani. Totuși, jucătorul împrumutat la „U” Cluj a preferat să rămână alături de echipa lui Sabău.

„Blănuță a refuzat oferta FCSB acum două săptămâni. Acceptasem 1,3 milioane de euro. M-am rugat de el două zile, dar nu a vrut. A zis că vrea afară. L-au sunat și cei de la Steaua (n.r.- FCSB), toți s-au rugat de el. A zis că se simte bine la Cluj, că va face treabă acolo.

Eu știu că sunt mai multe cluburi care îl vor, am primit întrebări din Cehia, dar nu oferte concrete. Mi-a oferit cineva din Cehia 700.000 de euro, dar am zis că mă ia la mișto. Apoi un club din Ungaria două milioane, dar cu opțiune, 1 an împrumut și abia apoi transfer definitiv. Au mai fost vorbe că un club din Rusia ar da 1 milion și jumătate, doar că ar da un milion acum și 500.000 nu știu când, dar am o repulsie față de ruși. Nu cred că ar fi vrut nici el acolo”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit Sport Total FM.

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre momentul în care Blănuță a aflat despre interesul echipei FCSB.

„Nu știu sume, dar el nu își dorește să plece. Pentru noi e un jucător important, care ne-a ajutat și ne va ajuta. Are potențial și e rolul meu să îl ajut să crească. Este tânăr și are calități.

Se simte foarte bine aici, simte că poate să progreseze. A fost primit bine, ajutat. El mi-a spus că a fost contactat, dar că nu își dorește să plece”, a explicat Sabău.

În actuala stagiune, Vladislav Blănuță a marcat 4 goluri și a reușit un assist în 11 meciuri de Superligă.

