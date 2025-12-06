Bergodi acceptă doar o victorie cu Hermannstadt: „Nu avem altă variantă. Ne dorim trei puncte”

Antrenorul Universității Cluj, Cristiano Bergodi iși dorește o victorie de la jucătorii săi, în meciu de acasă împotriva celor de la Hermannstadt.

Antrenorul Universității Cluj, Cristiano Bergodi își dorește o victorie de la „elevii” săi, în meciul cu Hermannstadt de duminică, 7 decembrie 2025 | Foto: Captură video YouTube, FC Universitatea Cluj

FC Universitatea Cluj vrea să se apropie și mai mult de locurile de play-off, după partida cu Hermannstadt, din cadrul etapei a 19-a. Duelul de pe Cluj Arena va avea loc duminică, de la ora 15.00.

Tehnicianul „sepcilor roșii”, Cristiano Bergodi, a analizat adversarul din această rundă și a numit singura opțiune a elevilor săi.

„Nu avem nicio variantă, doar victoria. E un meci foarte important și ne dorim, normal, trei puncte. Ei au schimbat antrenorul, se pare, iar echipa, cel puțin, ultimul meci a jucat bine împotriva Botoșaniului, o echipă bună, au castigat în Cupă și au un moral puțin mai bun. Noi trebuie să ne gândim la noi, să facem tot ce trebuie pe teren, tot ce pregătim și ce facem în antrenament. Să intrăm cu o mentalitate, o atitudine bună, pentru că orice meci e dificil, mai ales în Superligă. Hermannstadt vrea să câștige, are nevoie de puncte, dar noi trebuie să luăm toate cele trei puncte.

Din punct de vedere fizic, oricum toate echipele am văzut că au folosit și jucătorii care au jucat mai puțin. Vom vedea în cursul acestui antrenament, dar am văzut și în cursul acesta săptămână cum s-au antrenat jucătorii, iar la fel ca în aceste două meciuri, cu Craiova și cu Sepsi, vom alinia un primul 11 bun, important. Cred eu că jucătorii și-au revenit din punct de vedere fizic. E normal ca de obicei, dintr-o săptămână, pentru al treilea meci e cel mai dificil să-ți recuperezi energia. Al treilea meci dintr-o săptămână nu e ușor, dar jucătorii mi se pare că stau bine. Sper că suporterii vor fi mâine lângă noi. De când am venit, ceva am făcut, dar trebuie să facem mai mult. Suporterii sunt cei mai importanți pentru un jucător, să simtă susținerea din partea lor. Ei au venit și la meciul cu Sepsi și m-am bucurat că au venit mai mulți decât mă așteptam.

E un meci foarte important. Va fi dificil, dar cu trei puncte urcăm sus în clasament, ținem ritmul. Până în momentul acesta ne-am descurcat binișor, trebuie să facem și mai mult pentru a câștiga aceste trei puncte cu Hermannstadt, pentru că este o echipă care se apără bine, are un sistem de joc cu trei fundași și se apără cu mulți jucători sub linia mingii. Nu e ușor, probabil va fi un 5-4-1 pe fază defensivă. Este o echipă care a jucat întotdeauna cu Maldrașanu și acum ultimul meci de Cupă în acest sistem de joc. După vom vedea, pot să apară surprize. Au făcut un meci important la Botoșani și trebuie să avem grijă și respect”, a declarat italianul de pe banca Universității.

Bergodi explică absența decarului Nistor

Întrebat care este situația lui Dan Nistor, absent în partidele cu Craiova și Sepsi, Bergodi a răspuns:

„Este în revenire. Adică, stă binișor, nu așa de bine. El nu s-a antrenat și nu a jucat aceste două meciuri, dar e în revenire. Probabil pentru săptămâna viitoare, pentru următorul meci cu Petrolul, va fi apt, va fi la dispoziție.”

De asemenea, Bergodi a vorbit și despre anunțurile făcute de club, cu privire prelungirile de contract a patru jucători: Dan Nistor, Dorin Codrea, Iulian Cristea și Alexandru Chipciu.

„E un lucru, cred eu, normal. E important pentru jucători să știe că ne putem baza pe ei, continuare. E normal că la un moment dat, cu unii jucători trebuie să să ai o discuție. Privind viitorul lor, pentru că nu au 20 de ani și atunci trebuie să știe. Și cu ceilalți, care intră în planurile noastre și sunt cu contractele pe final, trebuie să vorbim. Conducerea a început să vorbească și asta e important, pentru că așa este mai multă liniște. Acum nu mă gândesc (legat de perioada de transferuri - n. red.). Vom avea o discuție cu conducătorii și cu președintele înainte să se termine anul acesta, înainte de meciul cu Farul, pentru că după suntem într-o scurtă vacanță. Acolo va trebui să știm ce trebuie să facem, dar în acest moment sunt mulțumit. Sunt încă trei meciuri importante, ar fi super să ne apropiem de play-off până la meciul cu Farul și pentru asta trebuie să facem puncte. Ne dorim toți asta, dar e un campionat strâns. Am văzut ieri că Oțelul a câștigat, e acum în play-off, vom vedea ce facem noi, Farul, UTA în această etapă. Toate meciurile trebuie jucate ca o finală”, a mai completat tehnicianul „studenților”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: