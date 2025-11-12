Regretul carierei lui Sorin Cârțu e legat de CFR: „Aveam hepatita C, mă chinuia”

Fostul jucător legendar al celor de la Universitatea Craiova, Sorin Cârțu, a împlinit miercuri 70 de ani.

Sorin Cârțu a antrenat doar 17 meciuri la CFR Cluj / Foto: arhivă personală Facebook Ionuț Rada

Cârțu s-a retras din antrenorat în urmă cu zece ani, iar acum este Președintele de Onoare al clubului său de suflet. Ultima sa experiență a avut loc în 2015, când a fost pe banca Universității Craiova, echipă de care a fost legat cea mai lungă parte a carierei sale.

Puțină lume își amintește, însă, că Sorinaccio a fost antrenor și la CFR Cluj. În 2010, la scurt timp după demiterea lui Andrea Mandorlini, conducătorii echipei de la acea vreme, Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan, au decis să meargă pe mâna olteanului în ediția din acel an Ligii Campionilor..

Experiența sa în Gruia a durat, însă, doar două luni, timp în care a disputat 17 meciuri. Ultima partidă a CFR-ului cu Sorin Cârțu pe bancă a fost meciul din Champions League cu Basel, pierdut de ardeleni, scor 1-0.

Regretul carierei e legat de CFR

Atunci, spre finalul meciului, tehnicianul a fost protagonistul unui moment hilar: furios că un jucător de-ai săi s-a accidentat și nu mai dispunea de schimbări, Sorin Cârțu a spart cu piciorul banca de rezerve.

Gestul său n-a fost trecut cu vederea de șefii CFR-ului: l-au demis la scurt timp pentru comportare nesportivă. Acum, la 15 ani distanță de la acel moment, Cârțu recunoaște că întâmplarea din Elveția reprezintă marele regret al carierei sale din fotbal, însă a explicat și care au fost circumstanțele în care s-a petrecut acel moment.

„Clar, episodul Basel (cel mai mare regret n.red). Faza aia... OK, mi-am acordat un alibi, scuze, fiindcă aveam boala aia agresivă, hepatita C, care mă chinuia. N-am gândit foarte bine acel moment. De aceea îl înțeleg pe Mirel Rădoi, pe situații emoționale, pe fondul oboselii nu neapărat psihice, ci nervoase.

Te ia, sută la sută! Ce să mai vorbim, am clacat. Uite, ăla ar fi un moment pe care să-l întorc, să-l schimb, să fiu altfel, acum că sunt vindecat”, a spus el într-un interviu acordat pentru Gazeta Sporturilor.

