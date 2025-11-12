Revine Cadu la CFR Cluj? „Am vorbit Mureșan. Sunt liber de contract!”

Ricardo Cadu (43 de ani) este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a CFR-ului.

Ricardo Cadu a câștigat 8 trofee cu CFR | Foto: arhivă personală Ricardo Cadu Facebook

A ajuns în România în 2006, la doar doi ani după ce ardelenii au promovat în prima ligă, iar după doar două sezoane avea să triumfe alături de vișinii în campionat.

Trofeul de campioană a fost încununat cu prima participare a clubului în grupele Ligii Campionilor, istorie care s-a repetat în 2010 și 2012.

Acum, fostul jucător portughez este liber de contract și recunoaște că nu ar refuza o ofertă din partea fostului său club de a reveni în România.

„Am vorbit cu domnul Mureșan acum câteva săptămâni, când a revenit în funcție. Eu sunt liber, am plecat de la Paços de Ferreira unde eram director sportiv. La începutul anului am plecat.

Nu știu ce se întâmplă cu CFR acum. Jucătorii sunt buni, nu ar trebui ca echipa să fie atât de jos în clasament. Nu pricep ce e înăuntru. Echipa este bună, ar trebui să fie sus în clasament.

Ceva se întâmplă, e clar! Nu e normal ca acei jucători foarte buni să fie atât de jos”, a mai declarat fostul căpitan, ani la rând, al celor de la CFR Cluj, pentru GSP.

În total, în perioada cât a evoluat la Cluj, Cadu a câștigat de trei ori titlul de campion, trei Cupe ale României și două Supercupe.

A plecat din România în 2014, iar de atunci a mai evoluat pentru AEL Limassol, Gil Vicente, Leixoes, Merelinense și FC Maia, de unde s-a retras în urmă cu patru ani.

