CFR Cluj câștigă la Clinceni, scor 1-0 cu Unirea Slobozia

Gruparea din Gruia a câștigat la primul meci cu Daniel Pancu pe banca tehnică.

Singura reușită a partidei a fost semnată de Andrei Cordea cu puțin timp înainte de pauză.

În minutul 41, extrema ardelenilor a finalizat cu un șut la colțul scurt de la marginea careului. Transferat în această vară la CFR, el a marcat din pasa lui Matei Ilie al treilea gol în tricoul formației din Gruia.

Reușita sa a avut nevoie de verificarea VAR înainte de a fi validată, însă sistemul video nu a funcționat pe arena din Clinceni, astfel că a fost aplicată decizia luată inițial pe teren.

Ardelenii mai puteau marca o dată, prin Louis Munteanu, însă vârful în schimbul căruia patronul Neluțu Varga speră să încaze 18 milioane de euro a ratat în fața lui Gurău.

Gazdele au ratat șansa egalării în minutul 80, însă execuția lui Espinoza a trecut milimetric de poarta lui Otto Hindrich, astfel că Daniel Pancu are un început excelent de mandat la CFR.

Următorul meci al ardelenilor va avea loc peste două săptămâni. La Cluj vine chiar liderul Superligii, Rapid București, echipa la care Daniel Pancu a activat atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Echipele de start

Unirea Slobozia

27.Gurău – 2.Dorobanțu, 3.Safronov, 6.Antoche (C), 29.Șerbănică – 8.Coadă, 5.Hamdiu – 23.Bărbuț, 24.Pop, 77.Papeau – 98.Afalna

Rezerve: 12.Popa – 13.Deaconu, 4.Dinu, 11.Dragu, 7.Florescu, 21.Ibrian, 30.Purece, 19.Rotund, 9.Said, 10.Toma

Antrenor: Andrei Prepeliță

CFR 1907 Cluj

89.Hindrich – 45.Camora (C), 6.Sinyan, 27.Ilie, 86.Kun – 73.Muhar, 18.Emerllahu, 8.Fică – 24.Cordea, 9.Munteanu, 17.Korenica

Rezerve: 1.Gal, 31.Vâlceanu – 3.Abeid, 15.Badamosi, 49.Biliboc, 98.Ciubăncan, 10.Deac, 88.Djokovic, 23.Keita, 11.Păun, 16.Perianu, 19.Slimani

Antrenor: Daniel Pancu

