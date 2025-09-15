Bornă importantă atinsă de Dan Nistor la ultimul meci al lui „U”!

Universitatea Cluj a remizat pe teren propriu în ultima etapă, scor 0-0 contra Rapidului.

„Studenții” s-au aflat la conducerea meciului, au dictat și ritmul și au ratat cele mai mari ocazii, fără să reușească să înscrie.

Astfel, meciul de pe Cluj Arena s-a încheiat nedecis, 0-0, iar „U” rămâne în afara zonei de play-off, cu 7 puncte după 9 etape.

Disputa contra Rapidului a fost, însă, una specială pentru Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul echipei ardelene.

Doar Dănciulescu îl întrece

Cu prezența de vineri seara, veteranul a ajuns la 490 de meciuri disputate pe prima scenă a fotbalului românesc și l-a egalat pe Costică Ștefănescu, ambii ocupând acum a doua poziție.

Mijlocașul mai bifase o performanță în acest sezon. După duelul de la Hermannstadt, încheiat 2-2, Nistor îl egalase la meciuri pe Florea Ispir (485 de partide).

Pe primul loc se află Ionel Dănciulescu, cu 515. Cum sezonul în curs este abia la început, dacă „U” Cluj se va califica în play-off, ardelenii vor mai avea de disputat încă 31 de meciuri până la finalul sezonului, ceea ce înseamnă că Nistor are șanse reale de a ajunge pe primul loc în acest clasament anul viitor și de a stabili, astfel, un record absolut.

