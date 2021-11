Denis Alibec, scandal cu Dan Petrescu la CFR. Jucătorul a plecat de pe banca de rezerve în meciul cu Academica

Situația lui Denis Alibec este tot mai complicată la CFR Cluj, fiind la un pas de a pleca din Gruia în această iarnă.

Denis Alibec este nemulțumit de statutul de rezervă de la CFR Cluj și a intrat într-un conflict cu Dan Petrescu, conform Prosport. Jucătorul transferat de Șumudică în vară a fost nemulțumit că este lăsat pe banca de rezerve la meciul cu Clinceni și a plecat la vestiare în minutul 70.

Contactat telefonic de ProSport, internaționalul român a declarat că nu s-ar fi întâmplat nimic și că absența sa misterioasă s-ar fi datorat, de fapt, unei probleme fiziologice: „Am avut nevoie să mă duc la toaletă. Nu am avut nicio problemă de alt gen. Nu am plecat de la stadion direct, am așteptat să se termine meciul. Am fost la toaletă și apoi am revenit la gard acolo lângă bancă. Nu a fost nimic”, a declarat Alibec.

CFR Cluj s-a impus cu 2-0 în meciul cu Academia Clinceni.

Denis Alibec a jucat 9 meciuri în Liga 1 în acest sezon și are două goluri marcate pentru CFR Cluj. Jucătorul care aparține de Kayserispor are șanse mari să se întorcă din iarnă în Turcia.

