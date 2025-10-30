Jasper van der Werff revine la antrenamentele Universității Cluj!

Veste bună pentru Cristiano Bergodi! Fundașul Jasper van der Werff (26 de ani) a revenit la antrenamentele echipei după 7 luni de absență.

Jasper van der Werff a revenit la antrenamente | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Jucătorul elvețian se accidentase într-un meci disputat pe 31 martie, contra CFR-ului.

Atunci, stoperul fusese schimbat după doar 11 minute iar de atunci a fost indisponibil.

Într-un interviu acordat pentru site-ul clubului, van der Werff și-a anunțat revenirea la antrenamente și spune că se simte pregătit pentru a îmbrăca din nou tricoul echipei de pe Cluj Arena.

„Mă simt foarte fericit că în sfârșit m-am întors. A fost o perioadă dificilă, o perioadă lungă. A fi din nou pe teren este cel mai frumos lucru pentru mine și sunt foarte fericit. O perioadă de accidentare este întotdeauna grea, pentru că munca ta este să joci, să ajuți echipa, iar acum, pentru o perioadă lungă, nu am putut face asta. Așa că nu a fost ușor, dar momentele dificile formează puterea.

Cred că la început, după operația mea, nu a fost ușor. Am avut o cicatrice mare și nu puteam să merg, iar de data aceasta nu a fost atât de ușor. Dar după aceea, am progresat pas cu pas, a mers mai bine. Am avut aceste aceste accidentări sau aceste perioade și în trecut, așa că am puțină experiență în acest sens.

Motivația mea de a reveni și de a juca cu echipa pentru a câștiga meciuri a fost foarte mare. Așa că am muncit mult, am muncit ca un om nebun. Deci da, am avut o mare motivație să revin. Am realizat că am avut mult sprijin în club și în familia mea, așa că am avut mulți oameni ca sprijin și sunt recunoscător pentru asta.

Desigur, poți lua întotdeauna ceva pozitiv din aceste perioade dificile. Cred că încep să fiu mai atent la corpul meu. Acest lucru este foarte important ca sportiv. Cred că asta este ceva ce am învățat și, de asemenea, din nou, mentalitatea ajută în acel caz. Acestea sunt două lucruri pe care cred că le-am îmbunătățit în acel timp”, a declarat fundașul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: