Final tensionat la Galați: Oțelul - „U” Cluj s-a încheiat 1-2, după 135 de minute de la startul meciului!

Oțelul Galați și Universitatea Cluj s-au întâlnit în cadrul etapei cu numărul #14 din Superligă.

Sursa foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Meci incredibil la Galați! Duelul dintre gălățeni și noua echipă a lui Cristiano Bergodi s-a încheiat 1-2, după trei intervenții VAR și 135 de minute de la startul meciului.

Debut cu dreptul, însă, pentru tehnicianul italian pe banca „șepcilor roșii”. Jovo Lukic a deschis scorul în minutul 70 cu o lovitură de cap imparabilă pentru portarul Dur-Bozoancă.

Avantajul oaspeților a durat doar zece minute: mingea trimisă în bară de Joao Paulo a ricoșat la Paulinho, care a marcat cu poarta goală. A fost nevoie, însă, de 13 minute pentru ca sistemul video să valideze reușita portughezului.

Jovo Lukic, atacantul adus în această vară de la Universitatea Craiova, a marcat din nou după o pasă primită de la Postolachi. După minute bune, sistemul VAR a decis din nou că reușita va fi validată iar Clujul bifează prima victorie după două luni în campionat.

Echipele de start

Oțelul Galați

1.Dur-Bozoancă – 2.Zhelev, 31.Zivulic (C), 6.Iacob, 97.Conrado – 27.Pedro Nuno, 18.Joao Paulo, 17.Ciobanu – 24.Bordun, 9.Patrick Fernandes, 7.Lopes

Rezerve: 32.Popescu, 22.Ursu – 4.Lopes, 16.Neicu, 3.Bonilla, 5.Soriano, 23.Chira, 20.Sandu, 19.Postelnicu, 30.Frunză, 77.Paulo Araujo, 15.Neicu

Antrenor: Laszlo Balint

FC Universitatea Cluj

1.Lefter – 24.Mikanovic, 26.Cisse, 23.Capradossi, 27.Chipciu (C) – 18.Artean, 98.Simion, 7.Drammeh – 19.Macalou – 93.Postolachi, 17.Lukic

Rezerve: 33.Chirilă, 99.Coșa – 6.Cristea, 14.Toșca, 28.Miguel Silva, 8.Codrea, 11.Murgia, 94.Bic, 20.Bota, 77.Gheorghiță, 9.Trică

Antrenor: Cristiano Bergodi

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: