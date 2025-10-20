Iuliu Mureșan a anunțat că revine ca președinte la CFR Cluj: „Drept de prelungire pe viață”

Revenire de marcă la gruparea din Gruia: Neluțu Varga a bătut palma cu Iuliu Mureșan (71 de ani), care va ocupa din nou funcția de președinte al clubului.

Iuliu Mureșan, fostul președinte al clubului | Foto: captură YouTube CFR 1907 Cluj

CFR n-a stat descoperită prea mult timp în conducerea echipei după plecarea lui Cristi Balaj. În urma demisiei fostului arbitru, ardelenii s-au reorientat repede și au demarat negocieri atât cu Marian Copilu, cât și cu Iuliu Mureșan, ambii foști oficiali ai ardelenilor în trecut.

Se pare, însă, că Mureșan a fost cel ales de finanțatorul Neluțu Varga pentru postul lăsat vacant de Balaj.

„E o revenire după o pauză de câțiva ani. Nici mie nu îmi vine să cred că trebuie să merg din nou la serviciu. 24 de ore din 24, că așa este la fotbal. Nu va fi ușor, sunt multe probleme de rezolvat și lucruri care nu merg bine.

Multe probleme organizatorice la care pot interveni imediat. Am avantajul că știu bine clubul și pe oamenii care sunt acolo. Oamenii au încredere în mine și cumva m-au așteptat să revin și să facem lucrurile altfel.

Nu vin cu gândul de a da afară pe cineva. O să fac repede evaluări. Atât Mandorlini, cât și jucătorii vor avea o șansă din partea mea. Nu am venit să rad pe nimeni. Abia mâine mă văd cu echipa, pentru că ei sunt la Ploiești astăzi.

Acum vreo lună și ceva am organizat o masă cu toată echipa, vreo 50 și ceva de persoane, tot staff-ul, jucătorii, la mine acasă. Așa făceam și înainte. Atunci am văzut că sunt niște probleme.

Eu sunt genul de președinte care participă la aproape toate antrenamentele. Eu o să văd ce nu este în regulă. Pot să cedez dacă mi se aduc argumente, dar știu să mă și impun dacă situația o cere.

Acum merg să semnez contractul până la finalul sezonului, cu drept de prelungire. Domnul Varga mi-a spus că am drept de prelungire pentru toată viața, dacă totul merge bine. Principalul obiectiv este Cupa României. Ne dorim să intrăm și în play-off, nu suntem departe de asta. Locurile 5-6 sunt abordabile, cel puțin la momentul actual”, a spus Iuliu Mureșan, pentru digisport.ro.

Împreună cu Pászkány a creat CFR-ul modern

Mureșan era liber de contract de 3 ani. Ultima oară a activat Dinamo, însă nu a putut redresa clubul să evite retrogradarea. Aceeași funcție a ocupat-o și la Hermannstadt, dar nicăieri nu a mai cunoscut succesul pe care l-a avut la Cluj.

Împreună cu Árpád Pászkány, patronul CFR-ului din acea perioadă, a preluat echipa când activa în eșaloanele inferioare și au făcut performanță: trei calificări în grupele Ligii Campionilor și de trei ori campioni ai României.

