Mandorlini pleacă de la CFR! În locul său, Iuliu Mureșan îl vrea pe Dorinel Munteanu

CFR Cluj a ajuns la o singură victorie în ultimele 12 meciuri din campionat după înfrângerea cu Petrolul, scor 0-1.

Andrea Mandorlini a revenit în luna august la CFR | Foto: CFR 1907 Cluj- Facebook

Sezon de coșmar pentru CFR! Dacă în cupele europene echipa și-a încheiat parcursul prematur, startul modest de campionat pare că nu se mai termină în Gruia. Ardelenii au pierdut iar și rămân pe locul 11, cu 13 puncte, la doar trei distanță de prima poziție retrogradabilă direct!

În acest sens, noul președinte al clubului, Iuliu Mureșan (71 de ani), pare s-a decis în privința lui Andrea Mandorlini: îl dă afară pe italian iar în locul său va numi un fost antrenor al echipei.

Conform celor de la Gazeta Sporturilor, noul oficial al CFR-ului va demara marți dimineață negocierile cu Dorinel Munteanu, liber de contract, ultima oară la Sepsi. Fost campion al României cu Oțelul Galați, „Munti” a mai antrenat în Gruia între 2005-2006, când a ocupat poziția de antrenor-jucător.

Dacă se va ajunge la o înțelegere cu Munteanu, CFR ar ajunge în acest sezon la trei antrenori. Sezonul a fost început cu Dan Petrescu pe bancă, însă acesta și-a înaintat demisia după eliminarea din cupele europene.

Andrea Mandorlini a revenit în locul său, însă nu a reușit să schimbe fața echipei: a reușit doar două victorii în ultimele două luni.

