Emil Boc, mesaj emoționant după demisia antrenorului Neluțu Sabău: „Mulțumim, Nelutu, pentru tot ce ai oferit Clujului, echipei, suporterilor.”

Ioan Ovidiu Sabău și-a reziliat contractul de antrenor la U Cluj, după meciul împotriva celor de la FC Botoșani, care a avut loc pe Cluj Arena, și care s-a terminat cu 0-2 pentru adversari. Emil Boc a transmis un mesaj de mulțumire pentru antrenorul „studenților”.

Emil Boc și suporterii U Cluj |Foto: Emil Boc- Facebook

Edilul Clujului a transmis, duminică seara, un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare, după demisia antrenorului Ioan Ovidiu Sabău. În postarea sa, primarul a declarat că Sabău „a transformat speranța într-un proiect, iar proiectul într-o poveste frumoasă pentru toți cei care iubesc “U” Cluj.”

De asemenea, Emil boc a mai subliniat și reușitele pe care le-a avut Sabău în cariera sa de tehnician la „U”: „A construit o echipă cu identitate, a dat sens efortului și încredere suporterilor. A adus liniște în vestiar și emoție în tribune. A readus „U” în Europa , după 53 de ani! Și-a pus amprenta nu doar asupra rezultatelor, ci asupra caracterului unei întregi generații de jucători. Astăzi îi spunem mulțumim. Cu respect. Cu recunoștință. Cu emoție.”, a mai transmis primarul Clujului.

