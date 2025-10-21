Conducerea lui "U" Cluj îi răspunde lui Sabău: "Sper că a existat un moment confuz"

La doar câteva zile după plecarea de la Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabău a divulgat informații din interiorului clubului.

Radu Constantea este președintele Universității Cluj | Foto: Radu Constantea Facebook

Revenit pe banca formației din Ardeal în august 2023, Sabău a ajuns la o înțelegere privind rezilierea contractului pe cale amiabilă sâmbătă după-masă, la finalul meciului pierdut cu FC Botoșani, scor 0-2.

Marți dimineață, tehnicianul a povestit pe larg care au fost motivele plecării sale, dar și o parte din evenimentele petrecute în interiorul clubului în această vară.

La puțin timp distanță, Radu Constantea, președintele echipei, a venit cu replica pentru Sabău.

"Am văzut și eu declarațiile domnului Sabău. Sunt surprins. Este o declarație dată într-un moment confuz. Lucrurile au fost foarte clare sâmbătă, când ne-am întâlnit după meci. Domnia sa și-a dorit să încheiem contractul, am fost 5 persoane din cadrul clubului în ședință. S-a stabilit clar să își înainteze demisia dacă aceasta este dorința sa, chiar dacă noi ne doream să continuăm. Urma ulterior să parafăm toate documentele contractuale.

Până luni la ora 13 nu am primit nicio hârtie, nicio demisie. A venit doar ceva din partea avocatului domniei sale, un act de reziliere de comun acord și erau mai multe puncte care nu s-au discutat la întâlnire. În rest, am convenit pe acele documente, am lăsat de la noi, ca să nu mai fie nevoie de acea hârtie de demisie.

Aș vrea să-i transmit un singur lucru domnului Sabău. Nu cred că în ultimii 10 ani în fotbalul românesc a fost vreun antrenor care să fie sprijinit și să beneficieze de un comportament mai frumos.

Din partea noastră a avut tot sprijinul posibil, orice cerință, salarii la zi. A avut decizie finală în privința fiecărui jucător venit și tot respectul din partea mea. De aceea sunt surprins de declarația pe care a dat-o, dar sper că a existat un moment confuz. Repet, cred că a beneficiat de cel mai frumos comportament din partea unui președinte în toată cariera dânsului de antrenor.

Un lucru important este și acela că a existat o clauză contractuală în oglindă între cele două părți. Am pus-o în ideea în care nu am dorit să simtă vreun moment că poate fi demis. O sumă importantă, dar am renunțat la ea", a spus Radu Constantea, pentru Digi Sport.

