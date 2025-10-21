Sabău, discurs dur după plecarea de la Cluj: „Nu am fost respectat”

Meciul pierdut cu FC Botoșani, scor 0-2, a fost ultimul pentru Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) pe banca Universității Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău revenise pe banca clujenilor în urmă cu doi ani | Foto: FC Universitatea Cluj

Sâmbătă seară, la doar câteva ore de la finalul meciului, clubul a anunțat că a acceptat demisia tehnicianului care intenționa să plece și după penultima etapă, dar a fost convins de șefii clubului să continue.

Până marți dimineața, clubul nu a anunțat numele noului antrenor principal, iar antrenamentul de luni a fost condus tot de Sabău, care a avut un discurs dur față de fosta echipă după plecare.

„Situația nu este de acum, e mult mai veche. Eu am anticipat și a fost doar o chestiune de timp. Era cel mai corect să ne despărțim în vară, am discutat de două ori atunci să vină altcineva. Atunci nu au dorit cei din conducere pentru că era vorba de imagine, echipa mergea bine și, dacă lucrurile nu funcționau, răspunderea cădea pe ei. Eu am anticipat și am vrut binele clubului. Am avut 3 mandate.

În primul an a fost o presiune enormă, m-a stors pur și simplu. Echipa era la retrogradare. Am salvat-o, apoi am jucat o finală. Am plecat, apoi am revenit din nou să salvez echipa și iarași am pierdut o finală pentru Conference League la 11 metri. Nu a fost ușor. După care a venit un an senzațional. Am vrut să contruiesc echipa, nu a fost doar despre tactică, ci și o muncă psihologică. După 3 ani ești stors ca antrenor.

Am considerat că ne trebuie investiții, 4-5-6 jucători care să crească nivelul, mult peste ceea ce aveam noi. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat. Lumea nu mai accepta să nu fim în play-off. Eu nu puteam să mai vând iluzii, să le mai dau fanilor firimituri. Cei din conducere au avut un alt discurs, nu vreau să comentez.

Mă interesează doar ca echipa să aibă liniște, doar că după ceea ce s-a întâmplat ieri am rămas cu un gust amar. Mi-am dat seama că nu am fost respectat de către conducere. Îmi pare rău să spun asta. Este simplu. De comun acord, după joc, am zis că e bine să plec eu, echipa are nevoie de altceva.

Ieri (luni) trebuia să reziliem contractul, dar ei au spus că trebuie să apară ca demisie. Să scriu demisie, dar avocatul a spus că nu se poate asta, din punct de vedere legal, nu că nu aș fi vrut eu. Atunci au zis că nu se poate semna și că trebuie să mă prezint la echipă. Asta m-a durut foarte tare.

Să te duci să te prezinți în fața echipei după ce ai plecat, asta mi se pare penibil. Lipsă totală de respect. M-a durut foarte tare pentru că mi-am dat seama că nu am fost respectat de cei care au fost lângă mine. După un an excepțional, nopți nedormite, implicare totală... Nu am putut să înțeleg.

Nu o să spun alte lucruri, vreau doar ca echipa să aibă liniște. Sunt greșeli care se pot face de ambele părți, dar să ajungi să ți se spună să te prezinți la echipă dacă nu ești de acord cu ce își doresc ei.. Doar să semnezi o demisie să dea bine pentru public. Să nu te gândești la o persoană că o pui într-o situație penibilă..

Nu mă așteptam, dar am realizat că am fost naiv. Asta e realitatea. Sunt convins că asta nu a fost doar din partea unei singure persoane, toți din club știau. Așa ceva nu trebuia să fie permis, ca eu să mă întorc în fața jucătorilor. Singurul lucru de care mă leg, în rest nu am ce să spun”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, pentru digisport.ro.

